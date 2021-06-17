حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 17-6-2021 في مصر

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس؛ إذ يسود طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، حارن على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة ليلا اليوم

وأضاف خبراء الهيئة، في بيان صادر عنها، أنّه يسود ليلًا طقسا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقال الخبراء، إنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب «سيناء، والبلاد».

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى3 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 32 20

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 30 21

طنطا 31 20

شبين الكوم 32 20

دمنهور 30 20

بلطيم 28 20

مطروح 25 19

السلوم 26 19

سيوة 32 19

بورسعيد 28 19

دمياط 27 20

الزقازيق 32 20

المنصورة 32 20

الإسماعيلية 32 20

السويس 32 20

العريش 27 20

رفح 26 20

رأس سدر 32 22

نخل 30 17

نويبع 32 26

طابا 31 22

كاترين 27 22

الطور 32 24

شرم الشيخ 33 26

الغردقة 33 26

مرسى علم 34 26

الفيوم 32 21

بني سويف 33 21

المنيا 34 22

أسيوط 34 22

سوهاج 35 23

قنا 36 25

الأقصر 37 25

أسوان 38 25

إدفو 38 26

أبو سمبل 38 26

الوادي الجديد 35 25

شلاتين 35 25

أبو رماد 34 25

حلايب 33 24

رأس حدربة 33 24