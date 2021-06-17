«النقل» تستعد لطرح وظائف خالية لـ1180 عاملا ومهندسا داخل السكة الحديد

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعيين 300 مهندس للعمل بالسكة الحديد كسائقي قطارات، مشيراً إلى أنه سيجري طرح 1180 وظيفة خالية للعمل كسائقين وفنيين، بواقع 180 مهندساً كسائقين ومساعدي سائقي القطارات، وألف فني، للعمل بورش السكة الحديد ونوافذ التذاكر، موضحاً أنه سيجري تدريب فنيين من خريجي الجامعات وفوق المتوسط في معهد ضباط صف المعلمين لمدة 6 أشهر.

تدريب 100 طالب خلال يوليو ليكونوا مساعدي سائقين

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيجري تدريب 100 طالب خلال يوليو المقبل، ليكونوا بمثابة مساعدي سائقي القطار، منوهاً بأنّ الوزارة تسير بخطوات جادة وثابتة لتقليل حوادث القطارات، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مؤكداً أنه سيتم تدريب عقب طرح الوظائف سائقي القطارات ومساعديهم وعمال فنيين في ورش السكة الحديد ونوافذ التذاكر وعمال البلوكات والمزلقانات.

وأكد تدريب 180 مهندسا بالكلية الحربية، وألف فني للعمل بالسكة الحديد، حيث يتم تعليم المهندسين في الكلية الحربية الانضباط وحب الوطن والانتماء إلى الهيئة، فضلًا عن تزويدهم بالثقافة العامة وتدريسهم اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، كما سيتم تدريب قائدي القطارات على القيادة لمدة 6 أشهر في أمريكا.

خطة شاملة بتكلفة 225 مليار جنيه لتحديث السكة الحديد

وأشار الوزير، إلى أن تقليل حوادث قطارات السكة الحديد، ضرورة ملحة لدى الوزارة، موضحاً أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، تعمل على تطوير وتحديث منظومة الجر «العربات - الجرارات»، لتقليل الحوادث، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مؤكداً أن الوزارة تنفذ خطة شاملة بتكلفة إجمالية بلغت 225 مليار جنيه، لتحديث منظومة السكة الحديد.

وأضاف وزير النقل، أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية، تخضع لصيانات عاجلة قبل إنطلاق ساعات التشغيل بصفة مستمرة، للحد من حوادث القطارات وأعطالها، مؤكداً أن هناك حالة من الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية، لمنع أي راكب من استقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، والعمل على تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، لافتاً إلى أن خريجي الكليات التكنولوجية سيكونوا سائقي قطارات.