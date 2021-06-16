عروس العريش للرئيس السيسي: «مبسوطة أوي أنه سمع صوتي»

قدمت سيدة ميزار عبد الله، عروس العريش، التي أهداها الرئيسى عبد الفتاح السيسي، شقة سكنية، الشكر للرئيس ومحافظ شمال سيناء على ما تم تقديمه لها مساعدة في الزواج واستكمال حياتها فيها، قائلة: «أنا مبسوطة أوي أن الرئيس سمع لصوت بنت من أبناء سيناء، وخاصة أني من ذوي الاحتياجات الخاصة».

وأضافت «عبد الله»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه قد جرى اليوم، تسليمها لوحدتها السكنية بعد تنفيذ وعد الرئيس لها، «الحمد لله تم تسليمي الشقة، وأنا مبسوطة جدا أنا وأسرتي وبشكر سيادة الرئيس والمحافظ».

وأوضحت أن لديها 7 أخوة دونها منهم 4 مكفوفين، وهي منهم، و4 مبصرين وولد، لافتة إلى أن سبب تلك الإعاقة لديهم هو انفصال في شبكية العين عندما كانوا أجنة في بطون أمهم بعد 6 شهور من الحمل، «إحنا مولودين بنعاني من الحالة دي، وإحنا كده 2 مكفوفين متزوجين، وزوجي مبصر».

وسلم اليوم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، سيدة ميزار عبد الله، وهي من ذوى الاحتياجات الخاصة، شقة سكنية هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ديوان عام محافظة شمال سيناء..

وتتعدد مواقف ولفتات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإنسانية، التي يثبت فيها أنه الرئيس الإنسان، الذي يتابع أحوال أبناء شعبه، ويهتم لمشكلاتهم، ويستمع لمناشداتهم واستغاثاتهم، ويعمل على حلها، وآخر هذه المواقف استجابته للعروس السيناوية، من ذوي الهمم، طلبت الحصول على وحدة سكنية.