هرب من الحر فاصطدم بشبح الموت.. غرق طفل بترعة في البحيرة

حاول الطفل «مصطفى» التغلب على حرارة الشمس الحارقة، فقرر النزول للاستحمام في ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة، غير مبالٍ للأعمال الجارية التي تشهدها الترعة والتي يتواجد بها الكثير من المعدات، ليلقى أنفاسه الأخيرة تحت الماء، إثر تعرضه للغرق.

ولقي طفل في السادسة عشر من عمره، مصرعه غرقًا، اليوم الخميس، وذلك أثناء استحمامه بترعة المحمودية، أمام حي العكريشة التابعة للوحدة المحلية لمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، وتم نقلها لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير الأمن، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى كفر الدوار المركزي، يفيد بوصول طفل جثة هامدة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث، وبالفحص تبين غرق «مصطفى. س. م» 16 سنة، أثناء الاستحمام بترعة المحمودية أمام حي العكريشة.

نزل للاستحمام هربًا من الحر الشديد

وقال شهود عيان بحي العكريشة، أن المتوفى نزل إلى ترعة المحمودية للاستحمام هربا من الحر الشديد، لافتين إلى أن الترعة غير مؤهلة للسباحة، حيث أنها تشهد أعمال تطوير وبناء امتداد محور المحمودية، وهو ما يستدعي وجود معدات وآلات حفر بالمنطقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، فيما تم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المذكور، لحين استخراج تصريح الدفن بمعرفة النيابة.

تحذيرات مستمرة من السباحة بترعة المحمودية

ومن جانبها، أطلقت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الدوار، التحذيرات المستمرة من النزول لمياه ترعة المحمودية للاستحمام، حيث أن القنال المائي ليس معدًا للسباحة، كما يوجد به أعمال تطوير وتشييد وتجهيز لمحور المحمودية، والنزول للسباحة هناك يعد أمرا خطيرا يهدد الأرواح.