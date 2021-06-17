جمل بدرجة «فنان فوتوسيشن».. يجذب السائحين على شواطئ الغردقة

«ماكس» جمل غير عادي، يعرفه كثير من السائحين على شواطئ الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، يستعينون به في جلسات التصوير «فوتوسيشن»، حيث تم تدريبه على التصوير، حتى أصبح يعشق التصوير، ويتجول برفقة صاحبه بين الفنادق والمنتجعات السياحية، لجذب السائحين الذين يتوافدون على التصوير معه، خاصةً وأنه يجيد التعامل مع الكاميرا وأوضاع التصوير المختلفة، وكأنه محترف.

وقال سامي صلاح، مسؤول النشاط الرياضي بمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن الجمل «ماكس» يعشق الصور الفوتوغرافية، حيث يستجيب لجلسات التصوير مع السائحين بكل مرونة، ويلتقط الكلمات وينفذها على الفور، مما يلقى إعجاب السائحين وانبهارهم، وحرصهم على التقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يسهم في تنشيط السياحة، ويعتبر نوعاً من أنواع الدعاية السياحية لشواطئ الغردقة.

وأشار محمد جمال، مدير فندق سياحي بالغردقة، إلى أن الفنادق دائماً تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة على شواطئ الغردقة، وأن الجمل «ماكس» أبدع في الاستجابة للتصوير، وذلك طول مدة 8 سنوات على الشواطئ، فأصبح متخصصاً في جلسات التصوير، كما يعشق السائحين.

كما لفت «جمال» إلى انتعاش حركة السياحة الخارجية بفنادق الغردقة من جنسيات أجنبية مختلفة، من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا و المجر وصربيا ومقدونيا ومولدفا ورومانيا وبلغاريا وبولندا والتشيك، حيث ارتفعت نسبة الإشغالات لأعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، ووصلت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 50%، وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة طبقاً للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.