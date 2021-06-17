البرلمان العربي يدين هجمات الحوثي الإرهابية على خميس مشيط في السعودية

أدان البرلمان العربي، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات ملغومة باتجاه خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس الموافق 17 يونيو 2021م.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المدنيين وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وتمثل جرائم حرب، محذراً من تقاعس المجتمع الدولي عن مواقف رادعة وحاسمة ضد الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد البرلمان العربي دعمه ووقوفه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية، ومساندتها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقوم بها للدفاع عن أمنها وحماية سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأشاد البرلمان العربي بيقظة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ونجاحها في تصديها واحباطها لكل الهجمات الإرهابية، مؤكداً في الوقت ذاته على كفاءة الدفاعات الجوية السعودية، بفضل القدرات الدفاعية العسكرية لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ورصد عمليات الاستهداف وقواعد الطائرات المسيرة ومنصات الصواريخ، قبل الإطلاق.