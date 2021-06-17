وفاة والدة زوجة صادق الصباح منتج «ملوك الجدعنة»

أعلنت الفنانة حورية فرغلي وفاة حماة المنتج اللبناني صادق الصباح، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقدمت حورية التعزية له، قائلةً: «تعزية خاصة للمنتج الأستاذ صادق صباح صاحب شركة سيدرز آرت برودكشن لوفاة والد زوجته».

وكان صادق الصباح أنتج خلال شهر رمضان الماضي مسلسلين هما «ملوك الجدعنة» مع مصطفى شعبان وعمرو سعد وعمرو عبد الجليل وياسمين رئيس وغيرهم من الفنانين، و«لحم غزال»، مع غادة عبد الرازق ومي سليم وعمرو عبد الجليل ومحمد التاجي.