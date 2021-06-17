وفد تنسيقية شباب الأحزاب: فخورون بما شاهدناه بمركز العزيمة لصندوق الإدمان

أعرب النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب عن سعادته بوجوده مع أعضاء مجلس النواب وشباب تنسيقية شباب الأحزاب داخل مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمنيا، مؤكدا: «ما شاهدناه من توفير جميع الخدمات والتأهيل لمرضى الإدمان يؤكد اهتمام الدولة وحرصها على الشباب».

وتابع: «نحن كنواب برلمان بلجنة التضامن وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب دورنا رقابي، ومتابعة ما تقوم به وزارة التضامن، وما يحدث داخل مركز العزيمة بالمنيا شيء مبهر ويدعو للفخر ويجعلنا نؤكد أن شباب مصر أقوى من المخدرات».

وقال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن زيارته، اليوم، لمركز العزيمة بالمنيا بمرافقة أعضاء مجلس النواب يدعونا للفخر بسبب توفير كل الخدمات وتأهيل مرضى الإدمان، وكذلك تدريبهم على الحرف المهنية التي يحتاجها سوق للعمل.

وحرص وفد تنسيقية شباب الأحزاب على تفقد المركز وإجراء حوارات مع المتعافين والسماع لهم، مؤكدين أن ما تقوم به وزارة التضامن ممثلة في صندوق مكافحة الإدمان بالمركز يدعو للفخر بسبب حرص الصندوق على توفير جميع الخدمات لمرضى الإدمان حتى التعافي بجانب تدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل.

جاء ذلك خلال زيارة أعضاء مجلس النواب عن شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين لمركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان التابع للصندوق بمركز سمالوط في محافظة المنيا، بمرافقة عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة تحت عنوان «بإيدينا»، تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطي المخدرات بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة المنيا جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لمركز جديد لعلاج مرضى الإدمان، سيجري افتتاحه نهاية العام الجاري بمحافظة قنا.

وضم وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، النائبة رضوى إسماعيل وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب والنائبة هيام الطباخ، عضو لجنه التضامن بمجلس النواب والنائبة رحاب عبد الغني عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب محمود ترك عضو لجنه التضامن بمجلس النواب، كما ضم أعضاء لجنة الحماية الاجتماعية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحمد نجيب ومحمد فهمي وأحمد مجدي.

ونجح المتعافون من تعاطي المخدرات داخل ورش التدريب بمركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة الإدمان من تصميم كافة أعمال الموبيليا والنجارة لتأثيث مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان، ومن المقرر أن تفتتحه نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، نهاية العام الجاري في محافظة قنا.