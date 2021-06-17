رقصتا معًا.. زوجة وطليقة مصطفى قمر تحتفلان بزفاف نجله إياد «فيديو»

ضرب فرح إياد نجل الفنان مصطفى قمر، المثل في العلاقات الاجتماعية الجيدة، حينما ساندت زوجة مصطفى قمر الثانية السيدة غادة رزق، زوجته الأولى وطليقته غادة عيسى فى ليلة زفاف نجلها الأكبر إياد وزوجته سارة.

الغادتان تظهران فى فرح إياد مصطفى قمر

ظهرت غادة رزق رفقت غادة عيسى فى فيديوهات وصور الفرح الذى أقيم أمس الأربعاء، وهما تغنيان وترقصان معًا على أنغام الفنان محمد حماقي وإيهاب توفيق وحميد الشاعري وحمادة هلال.

كان مصطفى قمر قد تزوج من غادة عيسى عام 1993 أنجب منها طفلين، وهما إياد عام 1994، وتيام عام 1996، وانفصل عنها فى عام 2016؛ ليتزوج من غادة رزق وهي فتاة سكندرية.

أعلن قمر زواجه من سيدة أخرى، تدعى غادة أيضًا، وتزوج منها في 2016، وقال عنها في إحدى مقابلاته: «ومن أول يوم عرفتها فيه، وهي بتدفعني للأمام.. وإني مكسلش.. دايمًا تقولي خلي عندك طاقة إيجابية.. وخلي دايمًا الباور موجود».

يذكر أن إياد ابن الفنان مصطفى قمر كان قد ظهر معه في فيلم «قلب جريء» الذي قدمه عام 2002 بجانب ياسمين عبد العزيز وحسن حسني وأحمد عيد وعبد الله مشرف ولقاء الخميسي ورامي وحيد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد البيه وإخراج محمد النجار.

ولكن مؤخرا، لم يتجه إياد إلى التمثيل، لكنه اختار العزف على آلة الجيتار وظهر مع والده في إحدى حفلاته السابقة وهو يعزف يقوم بالعزف عليه.