بتوجيهات من السيسي.. رئيس المخابرات العامة يؤكد وقوف مصر خلف الشعب الليبي

استقبل عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بحضور كبار المسؤولين، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، كما التقى رئيس المخابرات العامة بمحمد المنيفي رئيس المجلس الرئاسي.

ونقل رئيس المخابرات العامة، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الليبية.

وأكد رئيس المخابرات العامة، وقوف مصر خلف الشعب الليبي الشقيق وحكومته، في جهودها لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة، وتحقيق ما يتطلع له الأشقاء في ليبيا، حيث استعرضا آخر التطورات المحلية والإقليمية والأمنية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأعرب عبدالحميد الدبيبة، عن عميق شكره وتقديره لمصر رئيسًا وشعبًا على المواقف الداعمة لليبيا في كل المحافل، وتطلعه للارتقاء بمستوى العلاقات، والتعاون الثنائي بما يتماشى مع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.