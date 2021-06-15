وزير القوى العاملة: نبحث ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يبحث مع وزير العمل الليبي الآليات الجديدة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، كما ذكر في الوقت ذاته أن ملف عودة إعمار ليبيا سيساهم فى توفير العديد من فرص العمل للمصريين بليبيا، موضحًا أن المشروعات القومية الجديدة قدمت العديد من فرص عمل للشباب بمختلف المحافظات.

وأضاف «سعفان»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل تخفيض معدلات البطالة فى إطار استراتيجية الدولة 2030، كما أن دور مكاتب التمثيل العمالية في الدول العربية والأجنبية، يتركز في الحفاظ على العمالة الموجودة بهذه الدول من خلال حل مشكلاتهم ومتابعة شكواهم أولا بأول والعمل على حلها.

وعن تفاصيل تعرض مواطن مصري بالكويت لحادث، ذكر وزير القوى العاملة، أنه تم التواصل مع السفارة المصرية فى الكويت بعد حادث تعرض له المواطن المصري «عبدالنبي دشناوي محمد محمود» الذي يعمل في مول أقمشة في الكويت، موضحًا أن قائد السيارة شاب من دول شرق آسيا ولا يجيد قيادة السيارات وهو سبب اقتحام السيارة لمحل الأقمشة الذى يعمل فيه المواطن المصري.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن المواطن المصري فى الكويت سجل فيديو لطمأنة أسرته وذويه عن حالته الصحية، حيث قامت سيارة يقودها شاب من جنسية آسيوية باقتحام المحل ما أحدث تلفيات جسيمة بالمحل وبعض الإصابات السطحية للمواطن الذى يعمل بائعا داخل مول العالمية بمحافظة الجهراء.