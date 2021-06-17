أحمد فهمي يصل تونس لدعم الأهلي أمام الترجى: أتمنى فوز المارد الأحمر

وصل النجم أحمد فهمي إلى مدينة رادس التونسية، صباح اليوم الخميس، لحضور مباراة الفريق الأول للنادي الأهلي أمام الترجي التونسي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها، السبت المقبل، على استاد «رادس».

وقال «فهمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه لا يتردد عن تشجيع النادي الأهلي في أي مكان، خاصة وأنه يحرص على حضور مباريات المارد الأحمر من الاستاد دوما، مضيفا أنه يتمنى تحقيق الأهلي انتصارا يريحه في مباراة العودة المقرر إقامتها 26 يونيو على استاد السلام.

إعلان فيلم «العارف»

وفي سياق مختلف، أبدى «فهمي» سعادة بالغة إزاء ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها عن الإعلان الدعائي لفيلم «العارف»، الذي يشارك في بطولته إلى جانب النجم أحمد عز، مضيفا أنه يظهر بشخصية مختلفة تماما عن سابق أدواره، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند طرحه بدور العرض السينمائي يوم 14 يوليو المقبل.

وكانت شركة «سينرجي فيلمز» طرحت الإعلان الدعائي للفيلم، اليوم الخميس، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى، ولاقى الـ«تريلر» إعجاب الجمهور بمختلف فئاته، نظرا لتضمنه العديد من مشاهد الحركة المنفذة بتكنيك جديد لم يُقدم في أعمال سابقة.

ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة، مصطفي خاطر، كارمن بصيبص، ركين سعد وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء.

مسلسل السفاح

وعلي جانب آخر، أكد «فهمي» أنه يجري تحضيرات مكثفة لمسلسله الجديد «السفاح»، الذي ينتمي إلي نوعية مسلسلات الحلقات القصيرة، والتي ستدور ما بين 6 إلى 8 حلقات، ويجسد فيها شخصية قذافي فراج عبدالعاطي، والمعروف إعلاميا بـ «سفاح الجيزة»، مضيفا أنها تجربة جديدة عليه ومن المقرر عرضها عبر إحدى المنصات الإلكترونية.