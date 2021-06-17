المدخنون على موعد مع زيادة أسعار السجائر خلال أيام

المدخنون في مصر على موعد مع زيادة جديدة في أسعار السجائر خلال أيام، إذا تبدأ شركات صناعة الدخان في مصر، وعلى رأسها الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، تطبيق زيادة جديدة على كل أنواع السجائر، بداية من شهر يوليو المقبل، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بعد إقرار رسوم لصالح التأمين الصحي الشامل، بنحو 25 قرشا على كل علبة سجائر.

وبحسب القانون الجديد المنظم للتأمين الصحي الشامل، الصادر منذ 3 أعوام، على تحصيل 75 قرشًا من قيمة أسعار السجائر لكل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية، سواء كانت محلية أو أجنبية كأحد موارد ومصادر تمويل الهيئة.

زيادة الرسوم على السجائر والدخان، ضمن قانون التأمين الصحي الشامل ليست الوحيد ة أذ أن هناك مصادر أخرى للتمويل، مثل جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل هذه الرسوم، بالإضافة إلى 20 جنيها عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة إلى جانب 50 جنيها عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية أقل من 1.6 لتر.

وألزمت مواد القانون شركات السجائر بزيادة أسعار السجائر كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا، علاوة على 25 قرشا مقابل القيمة المضافة سنويًا، لتصل الزيادة حتى يوليو 2027 بقيمة 1.50 جنيه لصالح التأمين الصحي الشامل، مما دفع وزارة المالية إلى إخطار شركات السجائر في يوليو 2020، بموعد تطبيق الرسوم الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل، بنحو 75 قرشًا على كل علبة سجائر يتم بيعها في الوقت الذي تنتظر وزارة المالية نحو 80 مليار جنيه حصيلة الضرائب على التبغ والدخان سواء لصالح الجمارك أو لصالح القيمة المضافة، خلال العام المالي الجديد الذي سيبدأ في الأول من يوليو المقبل ​بزيادة قدرها 4.2 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي، وينتهي في نهاية يونيو الحالي.