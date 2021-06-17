نجاح أول تجربة للعربة المخصصة لنقل مركب خوفو الأولى

نجح فريق العمل بالمتحف المصري الكبير، في إقامة التجربة الأولى لاختبار كفاءة أداء العربة المخصصة لعملية نقل مركب خوفو الأولى.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، أن هذه هي التجربة الأولى ضمن سلسلة من التجارب، سيقوم بها فريق العمل الهندسي والأثري من المتحف، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، لضمان وصول المركب بأمان، مشيرًا إلى أن عملية النقل ستتم بواسطة العربة الذكية ذات التحكم عن بُعْد، وتم استقدامها خصيصًا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة، بعد حمايتها وتأمينها في أثناء التحرك.

وأضاف «مفتاح» أن التجربة تهدف إلى اختبار كفاءة العربة وقدراتها على التحمل في أثناء عملية السير على المحاور المختلفة للطرق صعودًا وهبوطًا، بالإضافة إلى معرفة مدى قدرتها على المناورة في المنحنيات وفروق الارتفاعات بالطرق، وهي تحمل أوزانًا مماثلة لوزن المركب، ونموذجًا للهيكل المعدني الواقي لها، وبنفس الطول والعرض.

وأكد المشرف العام على المتحف المصري الكبير، أن التجربة أثبتت نجاحها وقدرة وكفاءة العربة الذكية على إتمام عملية النقل بنجاح، والاطمئنان الكامل على توازن العربة، وسلامة وثبات الهيكل المعدني في أثناء السير وعند المنحنيات مع كفاءة وسلامة الطرق.

وقال «مفتاح» إنه تم فصل المركب عن مبنى المتحف الحالي، وأصبح المركب والهيكل المعدني جزءًا واحدًا، تمهيدًا لعملية النقل النهائية بعد الانتهاء من المتبقي من الأعمال الهندسية.

وأشار الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف، إلى أنه تم الانتهاء من تهيئة مركب خوفو الأولى، للنقل مع إحكام تثبيت الهيكل المعدني حول جسم المركب، لحمايتها والحفاظ عليها في أثناء عملية النقل، علمًا بأنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الأثرية المرتبطة بفك الأجزاء البسيطة والتغليف والحماية.

وشارك في التجربة فريق من ووزارة الداخلية، لتنظيم وتيسير حركة المرور وتأمين التجربة، ما ساهم بشكل كبير في نجاحها.