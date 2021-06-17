العناني يبحث مع وزير التجارة السعودي تبادل الأفكار للترويج السياحي

ناقش الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، اليوم الخميس، تعزيز سبل التعاون بين البلدين، فيما يتعلق بتنشيط السياحة، وتبادل الأفكار للترويج السياحي، وطرح مقترحات لتشجيع الاستثمار في مجال السياحة.

والتقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، على هامش زيارتهما الحالية لمصر.

وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور خالد العناني وزير التجارة والاستثمار السعودي، مستنسخًا أثريًا من نتاج أعمال مصنع المستنسخات الأثرية، والمفتتح في مارس الماضي.