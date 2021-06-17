«عبدالغفار» وسفير الاتحاد الأوروبي يتفقدان مقر مؤسسة الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، اليوم الخميس، مقر مؤسسة الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهما الدكتور محمود هاشم رئيس مجلس إدارة شركة الأبحاث العلمية والتعليم والتطوير، الشركة المؤسسة للمشروع، بحضور الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل أمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية.

وعلى هامش الجولة التفقدية، عُقد مؤتمر صحفي للرد على استفسارات الصحفيين، بجانب عرض فيلم تسجيلي حول البرامج الدراسية بالجامعة.

وفي بداية المؤتمر؛ أعرب الوزير عن سعادته بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر، مؤكدًا أن الهدف من إنشاء تلك الفروع هو تعزيز الصلات بين منظومة التعليم العالي داخل مصر ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وإتاحة تعليم عالمي على أرض مصر، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية بين الجامعات، وإثراء التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الفاعلة في حقل التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر «EUE»، تم إنشاؤها تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقًا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018، في شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر، والمؤسسات الجامعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة في العالم.

وأوضح وزير التعليم العالي أن إنشاء خمس مؤسسات تعليمية في العاصمة الإدارية الجديدة، يعد من أحد الإنجازات المهمة التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية؛ لتقليل اغتراب الطلاب، وتقديم نوع من الدراسة الراقية للطلاب المصريين وغير المصريين، مؤكدًا أن وجود مثل هذه المؤسسات التعليمية، يخلق حراكًا أكاديميًّا تنافسيًّا لصالح العملية التعليمية، ينعكس على قدرة الخريج ويؤهله لسوق العمل داخل مصر أو خارجها.

وفي ختام كلمته؛ أكد «عبدالغفار» أن مصر تستحق أن تكون قبلة العالم في العلم، وأن الوزارة تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال ما تقوم به من تطوير على كل المستويات التعليمية والبحثية في مصر.

ومن جانبه؛ أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالعلاقات مع مصر، باعتبارها شريكًا أساسيًّا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، منها برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم العالي «إيراسموس»، ويهدف إلى التعاون على مستوى التبادل الطلابي الأكاديمي، وإتاحة منح فردية للطلاب والباحثين والموظفين للسفر إلى أوروبا، وبرنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي «إيراسموس+»، لتشجيع الابتكار العلمي، واعتمد له الاتحاد الأوروبي ميزانية مضاعفة لاستكمال أنشطة الفترة من 2021 - 2027.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي تطلعه إلى المزيد من التعاون وتعميق الشراكة مع مصر في المجالات كافة، خاصة في مجالات استخدام الطاقة النظيفة، التطور التكنولوجي، والاقتصاد الرقمي.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور محمود هاشم عبد القادر أن مؤسسة الجامعات الأوروبية، تستضيف فرع «جامعة لندن»، ويقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة، بالإضافة إلى كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE، وستقدم الجامعة 12 تخصصًا متميزًا في «الاقتصاد والعلوم السياسية، العلاقات الدولية، والتنمية الدولية وغيرها».

وأضاف «هاشم» أنه سيتم منح الدرجات العلمية من جامعة لندن، تحت الإشراف الأكاديمي لكلية جولد سميث، بالإضافة إلى الائتلاف المكون من سبع كليات ومؤسسات جامعة لندن، ممثلة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE، كلية لندن الجامعية UCL، وتمنح درجة الليسانس في القانون، وسيتم منح درجة البكالوريوس في علم النفس من الكلية الملكية بلندن King’s College.

جدير بالذكر أن الفرع يقدم برامج في هندسة وعلوم الحاسبات، وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، وتطوير الويب والهاتف المحمول، الحوسبة المادية وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي وتطوير الألعاب وتجربة المستخدم.

وسيتم تقديم الدراسات العليا في القانون «دبلوم – ماجستير – دكتوراه»، تحت الإشراف الأكاديمي من كلية الملكة ماري Queen Mary جامعة لندن، وكلية لندن الجامعية UCL، بالإضافة إلى استضافة مؤسسة الجامعات الأوروبية فرع لجامعة وسط لانكشاير، وتمنح درجات البكالوريوس في الهندسة والعلوم الهندسية في تخصصات فريدة ومميزة، وعددها 10 تخصصات، منها «الهندسة الميكانيكية، وهندسة السيارات الرياضية، وهندسة الطيران، وهندسة علوم الفضاء وإعداد الطياريين، وهندسة الميكاترونيكس والأجهزة الذكية، وهندسة التصنيع، وهندسة الطاقة، والهندسة باستخدام الحاسوب، والهندسة الكهربائية الإلكترونية، وهندسة الإلكترونيات»، وسيتم منح درجة الماجستير والدكتوراه في هذه التخصصات.

وتتميز جامعة وسط لانكشاير بعراقتها، وتم إنشاؤها منذ عام 1828، وتعد الجامعة الأولى في إنجلترا بمجال العلاقات الدولية مع جامعات العالم، وترتبط بالصناعة من خلال حاضنات التكنولوجيا ومركز الإبداع والابتكار، وسيتم إنشاؤه في مجمع الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.