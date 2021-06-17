كارمن بصيبص بطلة إعلان فيلم العارف مع أحمد عز

تشارك النجمة اللبنانية كارمن بصيبص لأول مرة في بطولة فيلم مصري سينمائي، حيث ظهرت في إعلان فيلم العارف، المقرر طرحه منتصف الشهر المقبل، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، ونخبة من نجوم الفن المصري والعربي.

إعلان فيلم العارف يظهر كارمن بصيبص فى مشاهد أكشن

ظهرت كارمن بصيبص في إعلان فيلم العارف أكثر من مرة، من بينها عدة مشاهد أكشن مع الفنان أحمد عز، كما نشرت بوستر إعلان فيلم العارف عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليه قائلة فيلم العارف 14 يوليو.

إعلان فيلم العارف لم يكن العمل الأول لكارمن بصيبص فى مصر، حيث ان الجمهور المصري عرفها جيدا بدور مريم فى مسلسل الزيبق مع الفنان كريم عبد العزيز ودور عايدة فى مسلسل ليالي اوجيني مع الفنان التونسي ظافر العابدين.

اعلان فيلم العارف يظهر أحمد فهمي ومحمد ممدوح

ويشارك في فيلم العارف مجموعة من النجوم في بطولة العمل على رأسهم أحمد عز أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، وركين سعد، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء.

يذكر أن الفنان أحمد فهمي، كان قد كشف كواليس تجربته مع فيلم العارف، في تصريحات لـ«الوطن»، أوضح فيها بأن الفنان احمد عز هو الذى عرض عليه المشاركة فى العمل نظرا لقوة العلاقة بينهم، وأن الفيلم كان مع شركة أخرى قبل أن يتم تقيدمه مع شركة سينرجي.

ومن المقرر أن تستقبل دور العرض الفيلم فى 14 يوليو المقبل بمصر.