طرح البرومو التشويقي لفيلم «العارف» لـ أحمد عز قبل عرضه 14 يوليو المقبل «فيديو»

طرحت شركة «سينرجي»، المنتجة لفيلم «العارف» للنجم أحمد عز، البرومو التشويقي للعمل السينمائي، الذي من المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، بعد فترة من التأجيلات، ويقدم خلاله بطل العمل جرعة من الـ«أكشن» خلال البرومو، كما ظهر كل من أحمد فهمي ومصطفى خاطر في شكل جديد عما ظهرا به من قبل.

وينتظر الفنان أحمد عز، طرح فيلمه الجديد «العارف»، في دور العرض، اعتبارًا من يوم 14 يوليو المُقبل، ما دفع قطاعا كبيرا من الجمهور للبحث عن قصة الفيلم، وتدور قصة الفيلم حول فكرة حرب العقول، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

ويشارك مجموعة من النجوم في بطولة العمل على رأسهم أحمد عز أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص وركين سعد، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء.

وكان الفنان أحمد فهمي، كشف كواليس تجربته مع فيلم العارف، في تصريحات لـ«الوطن»، قائلًا إنّ «أحمد عز بعدما عرض عليا الدور، حتى لا يكون هناك ضغط من أي نوع، فأنا على المستوى الشخصي أحبه واحترمه، وعلاقتنا الشخصية جيدة، فكان الفيلم في البداية مع شركة إنتاج ثم تغيرت وذهب لشركة سينرجي، وكنت أحب العمل مع أحمد عز، والمخرج أحمد علاء، وبالفعل قرأت السيناريو، وبعد إمضائي للعقد تحدث معي أحمد عز، وقال لي «اغرف وشيلّ».

وتابع أحمد فهمي، أحد أبطال فيلم العارف: «أنا أريد أن يكون كل من معي ناجح، وأن يكون زملائي في العمل على قدر عالٍ من النجاح حتى لو كان أكثر مني، فكان ردي عليه أنني أقدم فيلم معه، ووجودي بجواره إضافة كبيرة في فيلمه، فهو فيلم أحمد عز، وأنا استفيد بخبرة وجمهور عز فقط».