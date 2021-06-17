ضبط 250 كيانًا جامعيًا وهميًا.. و«التعليم العالي» تحذر الطلاب وأولياء الأمور

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد الكيانات الوهمية التعليمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي، والمؤسسات التعليمية المختلفة التي جرى ضبطها من لجنة الضبطية القضائية بالوزارة منذ بداية عملها، موضحا أنها تصل لـ250 كيان وهمي بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاههم، من حيث الإغلاق والتشميع والإحالة للنيابة العامة، ومخاطية الجهات المختصة بكل منطقة يوجد بها كيان لاتباع الإجراءت وتنفيذها.

وحذر رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حديثه لـ«الوطن»، جميع الطلاب وأولياء الأمور، من الانسياق تجاه مروجي ومندوبي الكيانات التعليمية، وضررووة التواصل من خلال القنوات الرسمية للوزارة، سواء عبر المواقع الإلكترونية الرسمية أو الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من قانونية الكيانات والاجراءت الرسيمة المتبعة في العمل لهذه الكيانات، حتى لا يقعوا فريسة تحت منعدمي الضمير.

وأوضح رئيس قطاع التعليم، أن لجان الضبطية القضائية، تتابع عن كثب أي إعلانات لأي كيانات تعليمية لمتابعتها والتأكد من صحتها، واستصدار قرار وزير التعليم العالي، بالمداهمة والتأكد من المخالفة والاحتيال علي أي شخص، سواء بالدراسة أو منح الشهادات، مؤكدا أنه لن يفلت أي شخص أو منعدم الضمير من المسألة القانونية، حال مخالفته.