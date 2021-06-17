رئيس جامعة الخليج الطبية: قدمت لمصر مشروع «المريض الافتراضي»

قال الدكتور حسام حمدي، العالم المصري، رئيس جامعة الخليج الطبية في الإمارات العربية المتحدة، إنه لن يتوقف لحظة عن الأبحاث العلمية، وفي الـ15 سنة الأخيرة كانت معظم أبحاثه عن التعليم الطبي، واستشراف المستقبل حول التعليم الطبي، وهي أبحاث تُنشر في الدوريات العلمية العالمية، ويتواصل باستمرار مع أعضاء التدريس في مصر، ويقدم لهم العديد من البرامج التعليمية، وتجمعه صداقات بكل الجامعات المصرية، وأنه ما زال يعمل في مهنة الطب لأن أكثر شيء يسعده هو ابتسامة الطفل.

مشروع المريض الافتراضي

وأضاف «حمدي»، في لقاء مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الخميس، أنه قدم لمصر مشروع المريض الافتراضي، الموجود على بنك المعرفة، ويُعتبر شيئا تفتخر به مصر، ويستخدمه نحو 2000 من أعضاء هيئات التدريس في مصر، حيث نُفذ المشروع بالشراكة مع الخبراء في الذكاء الاصطناعي، وهو عبارة عن محاكاة للمريض، وتظهر على وجهه انفعالات إنسانية، ونتجه حاليا إلى استخدام الهولوجرام، في هذا المشروع، مشددا على أن الطب يعتبر من العلوم الإنسانية لأنه يتعلق بالمجتمع والتواصل مع البشر.

تدريس علم النفس للطلبة

وتابع رئيس جامعة الخليج الطبية بأن الطلاب في الجامعة يدرسون علم النفس، لكي يعرفوا نفسيات المرضى، وهي جوانب في منتهى الأهمية، ويدرسون أيضا مهارات التواصل، ويستمر خلال سنوات الدراسة، ويمكن أن يرسب طالب في الامتحان، لأن طريقته جافة في التعامل مع المرضى، وفي المرحلة المقبلة نتجه إلى التعليم المبني على الثقة بين الطبيب والمريض، خاصة أن الثقة صعب قياسها بطرق كمية، ولكنها تأتي بطريقة تراكمية ومن المعايشة.