بتوجيهات من السيسي.. عباس كامل يلتقي حفتر وينقل إشادة الرئيس بالجيش الليبي

وصل اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، اليوم، إلى مدينة بنغازي، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، استكمالاً لزيارته الحالية إلى ليبيا، التي استهلها بزيارة العاصمة الليبية طرابلس، في إطار الجهود المصرية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

والتقى رئيس المخابرات العامة المصرية خلال زيارته لبنغازي، بالمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، حيث أعرب اللواء عباس كامل عن تقدير مصر لجهود وتضحيات أبناء الجيش الليبي في محاربتهم للإرهاب وحفاظهم على مقدرات الشعب الليبي، مؤكدًا استمرار الجهود المصرية لدعم الاستقرار بليبيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار إلى أهمية المؤسسة العسكرية الليبية فى تأمين الاستحقاقات القادمة وفى مقدمتها الانتخابات العامة المقررة.

من جانبه، أكد المشير حفتر تقديره العميق للاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لليبيا والدور المؤثر الذى تلعبه مصر من أجل إنجاح الجهود السياسية وإعادة الاستقرار في ليبيا.