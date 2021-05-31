باحث سياسي: زيارة اللواء عباس كامل لغزة تحشد الجهود لحل الدولتين

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن اللحظة الحالية في ملف القضية الفلسطينية يجب استثمارها، وهي بدأت منذ بداية التصعيد، ومصر لن تكتفي بوقف التصعيد ووقف إطلاق النار، ولكنها تطرح مقاربة شاملة، ويجب التعامل مع القضية بطريقة تختلف عن العشر سنوات الماضية، مشددا على أن كل الجهود التي يقودها الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، هي حشد للذهاب إلى حل الدولتين.

وأضاف «عسيلة» في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الإثنين، أن وصول الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب أدى لتأزم القضية الفلسطينية، لأنه كان لديه رؤية مختلفة عن الإدارة المصرية والدول العربية، ولكن مع وصول إدارة جو بايدن، فإنها لديها رؤية مختلفة عن ترامب، وأصبح العالم كله يصطف خلف الدولة المصرية وموقفها من إعادة الإعمار.

وتابع الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه رؤية ومقاربة للقضية الفلسطينية للوصول إلى حل، ومصر أصبح لديها رؤية لحل قضايا كافة الدول العربية، وعملت في القضية الفلسطينية لدرجة وصلت فيها كل الأطراف لمرحلة النضوج، وأصبح هناك شبه توافق على رؤية مصر، لأن الجميع له مصلحة في حل القضية.

وفي إطار متابعة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم إعمار القطاع، أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدًا أمنيًا إلى فلسطين برئاسة الوزير عباس كامل، والذي أجرى عدة لقاءات بهدف تحقيق الأهداف المذكورة من إرسال الوفد الأمني المصري.

والتقى اللواء عباس كامل، اليوم، مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة برئاسة يحيى السنوا، للتشاور حول تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، وإعادة إعمار المناطق المتضررة في قطاع غزة.