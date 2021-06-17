ذكرى وفاة الشيخ الشعراوي.. أسرار عن علاقته بآل بيت الرسول

تحل اليوم ذكرى وفاة الشيخ الشعراوي رقم 23، وهو العلامة محمد متولى الشعراوي، إمام الدعاة والمفسرين، الذي رغم مرور السنين لا تزال أفكاره وخواطره تحيا بين العوام والمفسرين والمسلمين، لتصبح ذكرى وفاة الشعراوي واحدة من الأيام التي يستحب فيها الحكي عنه، وعند الحديث يأتي ذكر علاقته بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويسرد كتابا محمد الساعاتي، «الموسوعة الكاملة لحياة الإمام الشعراوي» و«في رحاب إمام الدعاة» روايات الشعراوي فى رحاب رسول الله وآل البيت، حيث كان يحرص على أن يستثمر أوقاته فى زيارته لحبيبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سافر إلى المملكة العربية السعودية.

ذكرى وفاة الشيخ الشعراوي.. قصة حلم الشعراوي بالرسول

ويحكي الساعاتي، موقفا للشعراوي حدث بالفعل ذات مرة في فترة الستنيات وخصوصا حين قطعت العلاقات بين مصر والسعودية، وأمر الرئيس جمال عبد الناصر، بسحب البعثة الأزهرية التي كان يترأسها الشعراوي آنذاك، ما تسبب في حزن شديد لدى الشيخ الشعراوي، وهو ما دفعه ليفكر قبل العودة إلى مصر أن يزور الرسول زيارة الوداع، من أجل وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تطلب الأمر السفر من جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة إلى المدينة المنورة بمسافة تقارب450 كيلو متر ليقف وهو يبكي بكاء شديدا، ومن ثم جلس في الروضة الشريف بعد أن صلى ركعتين لله عز وجل، فأخذته سنة من النوم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الرؤيا - يربت على كتفه- ويقول له: «لا تحزن يا شعراوي فإن لنا بابا بمصر هو الحسين، ليقم فرحا مسرورا مرددا الصلاة والسلام على رسول الله صلي الله عليه وسلم، وعزم على زيارة الإمام الحسين فور عودته بالقاهرة، وعند وصوله إلى الباب الأخضر للإمام الحسين، لاحظ الشيخ أن عقارا يطل على الإمام الحسين يبنى فحجز به شقة بالدور الثاني العلوي وشقة أخرى خصصها لإطعام الطعام».