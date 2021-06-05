بين «زيارة الشعراوي» و«فتوى طنطاوي».. حكاية ابتعاد محمد نجم عن الفن

في الوقت الذي كان يسيطر فيه الفنان محمد نجم الذي تحل ذكرى وفاته الثانية اليوم 5 يونيه على المسرح الذي شهد بزوغ شهرته ونجوميته، فجأة في إحدى السنوات توقف عن العمل بالفن، بعد تحذير شخص له خلال أداءه العمرة من نار جهنم، وبعد لقاء جمعه بالشيخ محمد متولي الشعراوي، ولكنه عاد مرة أخرى بعد مكالمة منه لمفتي الجمهورية محمد سيد طنطاوي الذي طمأنه بشأن العمل بالتمثيل، حيث سأله «أرجع للفن يعني وتتحمل مسئوليتك أمام الله؟» وكانت إجابة الشيخ طنطاوي بـ «نعم».

شخص ملتحي حذر محمد نجم خلال أداءه العمرة من العمل بالفن

وعن تفاصيل هذه الحكاية التي جمعت بين الترهيب والتخويف والطمأنة، قال الفنان الشاب شريف نجم، نجل الفنان محمد نجم في تصريحات لـ«الوطن»: في أحد الأعوام كان والدي بيعمل عمرة في السعودية، وبعد ما طاف جاله واحد بدقن وقاله إنه بيحبه وبيحب أعماله وقد إيه هو فنان عظيم وضحكتنا ورفهت عننا، بس إنت لمّا تموت وتيجي تتحاسب هيسألوك أعمالك إيه؟، هتقولهم الكدابين أوي، والبلدوزر، وعبده يتحدى رامبو، ولا بيسألوك عن أعمالك اللي قربتك من ربنا إيه؟، والخير اللي عملته إيه؟، وأعمالك هتدخلك يا إما جنة يا إما جهنم، وقاله إن الفن فيه شك كبير ما بين حلال وحرام، وإن مشاركة المرأة في أعماله حرام وإن هناك شيوخ بيقولوا اللي بيتقدم دة كذب.

بعد مقابلته للشيخ الشعراوي ابتعد محمد نجم عن مجال التمثيل لمدة سنة

وتابع: أبويا اتبرجل، راح قابل الشيخ الشعراوي، بصراحة مش متذكر الحوار اللي دار بينهم عشان كنت صغير وقتها، لكن قاله حاجة قعد بعدها سنة مش بيشتغل، وشقيقه الشاعر الراحل نجيب نجم راح قابل مفتي الجمهورية سيد طنطاوي وقاله في ناس مبرجلين محمد نجم، وقالوله إن الفن حرام، الشيخ طنطاوي قاله طالما بيقدم فن لايخدش الحياء، ولا يثير الغرائز ولا يحرض على ارتكاب جرائم، لا مانع منه لأنه في إطار الفن الهادف وتكون المرأة محتشمة.

مفتي الجمهورية طمأن محمد نجم بأن الفن ليس حراما طالما هادفا

واستكمل شريف محمد نجم كلامه قائلا: قعدوا كتير يقنعوا والدي بأن الفن في حد ذاته مش حرام والمرأة طالما لا تثير غريزة المتفرج يبقى دة مباح، بابا اتصل بالمفتي وقتها، وقاله على مسؤوليتك يعني أمام الله، قاله مفيش حاجة، وفعلا رجع تاني يشتغل بضوابط إنه مفيش عري ولا غيره، ولكن من جواه لم يكن راضيا تماما، لكن هو ميعرفش يشتغل حاجة غير الفن.