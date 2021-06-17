قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طريقة معرفة رقم الجلوس واسم اللجنة لطلاب الثانوية العامة 2021، إلكترونيا، سيكون عن طريق التابلت الخاص بكل طالب، وسيجري توزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، يوم السبت في المدارس، وسيجري تدوين اسم اللجنة ورقمها، ومحظورات الغش على بطاقة رقم الجلوس، مؤكدة أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعقد يوم 10 يوليو المقبل، بلجان مراقبة بالمدارس.

طريقة معرفة رقم الجلوس واسم اللجنة لطلاب الثانوية العامة 2021: على التابلت الخاص بالطالب

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي لها، بأن طريقة معرفة رقم الجلوس واسم اللجنة لطلاب الثانوية العامة 2021، تتمثل في إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة «رقم الجلوس، اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان»، عبر جهاز التابلت الخاص بكل طالب، من خلال تطبيق «تنويهات»، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020-2021، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

طريقة معرفة رقم الجلوس واسم اللجنة لطلاب الثانوية العامة 2021: من خلال تطبيق تنويهات عبر تابلت الطلاب

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن طريقة معرفة رقم الجلوس واسم اللجنة لطلاب الثانوية العامة 2021، سيتيح جميع البيانات للطلاب أيضًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ابتداءً من صباح غداً الجمعة الموافق 18 يونيو الجاري، من هنا.

طريقة معرفة رقم الجلوس واسم اللجنة لطلاب الثانوية العامة 2021: إتاحة بيانات الطلاب على موقع وزارة التعليم غداً

ونوهت وزارة التربية والتعليم، إلى أن طريقة معرفة رقم الجلوس واسم اللجنة لطلاب الثانوية العامة 2021، عن طريق التابلت تتمثل في، عن طريق تنويهات عبر التابلت أن يقوم الطالب بأدخال الكود الخاص بي وكلمة المرور المرسلة إلى التابلت، ومن ثم سيتم إظهار رقم الجلوس واسم اللجنة ورقمها، مؤكدة أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستنتهى يوم 2 أغسطس المقبل، وسيتم خلال عقد الامتحانات، تعقيم وتطهير اللجان بصورة دورية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب.