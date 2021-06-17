أوائل الشهادة الإعدادية 2021: «تسلحنا بالاجتهاد وهزمنا كورونا والدروس»

كان العام الدراسي 2021، استثنائيًا في أشياء كثيرة، حيث انتشر فيروس كورونا في أنحاء العالم، ما أثر على سير العملية التعليمية بالمدارس والطلاب على حد سواء، ولكن الدولة الدولة المصرية اتخذت إجراءات كثيرة للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على سلامة الطلاب، كما أتاحت وزارة التربية والتعليم منصات تعليمية للطلاب، للاستغناء عن الدروس الخصوصية، وتمكنت طالبات الشهادة الإعدادية 2021 بكفر الشيخ، من التفوق والحصول على المراكز الأولى بمحافظة كفر الشيخ، وكُلل اجتهادهن بنجاح مستحق.

وحصلت 10 طالبات على المراكز الأولى في الشهادة الإعدادية 2021 محافظة كفر الشيخ، وعمت الزغاريد في منازل الطالبات اللاتي تفوقن بمختلف الإدارات، وهنأهن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تليفونيًا بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية2021 محافظة كفر الشيخ.

أوائل الشهادة الإعدادية 2021.. شهد الأولى: «هزمت الدروس الخصوصية»

انطلقت الزغاريد في منزل الطالبة شهد ماهر فراج السيد، الحاصلة علي المركز الأول على مستوى أوائل الشهادة الإعدادية 2021 محافظة كفر الشيخ، حيث عبرت عن فرحتها وأسرتها، مؤكدة أنها لم تحصل على دروس خصوصية طوال العام، قائلة: «هزمت الدروس الخصوصية، واجتهدت وتوقعت أن أكون من بين أوائل الشهادة الإعدادية 2021، وكانت المفاجأة، حصولي مجموع الدرجات النهائية 280 درجة من مدرسة صندلا الإعدادية التابعة لإدارة غرب كفرالشيخ».

وأضافت الطالبة: «كان نفسي شقيقي التوأم محمد يحصل هو كمان على الدرجة النهاية ويكون من أوائل الشهادة الإعدادية 2021، لكن الحمدلله هو فرحان ليا وحصل على 255 درجة، وإن شاء الله نلتحق بالثانوية ونكمل المسيرة مع بعض، والصلاة أساس تفوقي، فوالدي الذي يعمل في الأزهر الشريف، علمنا أن الصلاة مفتاح كل شئ، كنا نستيقظ لأداء صلاة الفجر، ثم نجلس للمذاكرة ولم نأخذ دروسًا خصوصية، وساجتهد حتى أصبح طبيبة».

أوائل الشهادة الإعدادية 2021.. منة الله الثانية:« هزمت كورونا»

توقعت الطالبة منة الله محمد فتح الله، الحاصلة على المركز الثاني من مدرسة أبو مصطفى التابعة لإدارة الرياض التعليمية، أن تكون من بين أوائل الشهادة الإعدادية 2021 بكفر الشيخ، لكنها لم تتوقع حصولها على المركز الثاني، قائلة: «الحمدلله توقعت أن أكون من بين أوائل الشهادة الإعدادية 2021، لكن لم أتوقع المركز الثاني، فأنا اجتهدت وذاكرت في ظروف صعبة جدًا، ظروف انتشار فيروس كورونا التي أرعبتنا، لكننا هزمناها، ولم أخذ دروسًا خصوصية وكنت أذاكر نحو 6 ساعات يوميا».

بينما أبدت الطالبة ريهام السعيد عبدالعزيز الهنداوي، الحاصلة على المركز الثالث من مدرسة الخادمية ت.ا التابعة لادارة سيدي غازى التعليمية، سعادتها بأنها من بين أوائل الشهادة الإعدادية 2021 بكفر الشيخ، مضيفة: «الحمدلله الاجتهاد والالتزام ودعم أهلي هم أسرار تفوقي».

أوائل الشهادة الإعدادية 2021.. الالتزام سر تفوق البنات

وعبرت الفتيات، أوائل الشهادة الإعدادية 2021 بكفر الشيخ عن سعادتهن، مؤكدات أن الالتزام سر تفوقهن، حيث قالت مايا سمير محمود، أبو زيد الحاصلة على المركز الرابع من مدرسة الكوم الطويل التابعة لادارة بيلا: «الالتزام سر النجاح، والاجتهاد لابد أن يُكلل بتفوق، وهذه القاعدة أؤمن بها كثيرًاً، وساواصل التفوق وسألتحق بالثانوية العامة».

بينما أضافت ندى محمد محمد حسن، الحاصلة على المركز الخامس بمدرسة النشاوي ت.ا التابعة لإدارة الحامول، وخلود سمير سعيد أحمد طايل الحاصلة على المركز السادس بمدرسة فوه بنات التابعة لادارة فوه، أنهما كان يذاكران بجد واجتهاد وملتزمتين بالمنصات التعليمية التي أطلقتها الوزراة، وراجعا دروسهما جيدا، وأبديا سعادتهما كونهما من بين أوائل الشهادة الإعدادية 2021 بكفر الشيخ.

واعتمد محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، كما هنأ أوائل الشهادة الإعدادية 2021 بكفر الشيخ تليفونيا، بعد إعلان أسمائهم.