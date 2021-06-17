رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي: الأفكار المتطرفة تعيد المنطقة قرونا طويلة للوراء

كتب:

شريف سليمان
09:51 م | الخميس 17 يونيو 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لوزراء ومسئولي الإعلام العرب، إن العالم العربي، يبدو مستهدفا في استقراره وازدهاره، مشيرًا إلى أن التحدي الأول أمام الوطن العربي، يتمثل في دعاوى التطرف وعدم الاستقرار.

وأضاف رئيس الجمهورية في كلمته التي نشرتها القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية، عبر موقع «يوتيوب»، وذلك خلال لقائه مع وزراء ومسؤولي الإعلام العرب: «منذ زمن ليس ببعيد، كانت مصر هدفا للإرهاب الذي أراد أن يقيم دولته على أنقاض حضارة تذرب بجذورها في أعماق التاريخ، وتزامن مع ذلك وجود أهداف أخرى، أرادت أن تقوض تماما مفهوم الدولة الوطنية لصالح أفكار متطرفة».

وتابع، أنه لو كان قُدر لهذه الأفكار أن تسود لعادة المنطقة إلى الوراء قرونا طويلة، ولو كان قُدر لمصر الوقوع تحت وطأة التطرف لتداعت باقي دول المنطقة تماما.

اقرأ المزيد:

بتوجيهات من السيسي.. عباس كامل يلتقي حفتر وينقل إشادة الرئيس بالجيش الليبي

بتوجيهات من السيسي.. رئيس المخابرات العامة يؤكد وقوف مصر خلف الشعب الليبي

السيسي: حريصون على تعزيز دور الإعلام لأهميته في مساندة الأوطان

السيسي يؤكد دعمه الكامل للمشروعات الاستثمارية مع السعودية

السيسي يبحث تعزيز علاقات التعاون مع رئيس وزراء ماليزيا بالفيديو كونفرانس

رئيس المخابرات العامة يصل إلى العاصمة الليبية بتوجيهات من السيسي