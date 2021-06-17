السيسي: الأفكار المتطرفة تعيد المنطقة قرونا طويلة للوراء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لوزراء ومسئولي الإعلام العرب، إن العالم العربي، يبدو مستهدفا في استقراره وازدهاره، مشيرًا إلى أن التحدي الأول أمام الوطن العربي، يتمثل في دعاوى التطرف وعدم الاستقرار.

وأضاف رئيس الجمهورية في كلمته التي نشرتها القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية، عبر موقع «يوتيوب»، وذلك خلال لقائه مع وزراء ومسؤولي الإعلام العرب: «منذ زمن ليس ببعيد، كانت مصر هدفا للإرهاب الذي أراد أن يقيم دولته على أنقاض حضارة تذرب بجذورها في أعماق التاريخ، وتزامن مع ذلك وجود أهداف أخرى، أرادت أن تقوض تماما مفهوم الدولة الوطنية لصالح أفكار متطرفة».

وتابع، أنه لو كان قُدر لهذه الأفكار أن تسود لعادة المنطقة إلى الوراء قرونا طويلة، ولو كان قُدر لمصر الوقوع تحت وطأة التطرف لتداعت باقي دول المنطقة تماما.