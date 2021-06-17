سميرة عبدالعزيز: محمد رمضان قالي «يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وأنتي 20 ألف»

كشفت الفنانة سميرة عبدالعزيز، عن تلقيها الشتائم والسباب من الفنان محمد رمضان، وتطاوله عليها، وذلك على خلفية رفضها المُشاركة في أحد المسلسلات التي يؤدي بطولتها.

وقالت سميرة عبدالعزيز لـ«الوطن»، إنها فوجئت بالفنان محمد رمضان، يُراسلها عبر تطبيق «واتس آب» الشهير، حيث أرسل لها الشتائم والإهانات، ووبخها، متابعة: «لاقيته بيبعت لي ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا جزمة أمي أحسن منك، وأنا باخد 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه».

وأضافت أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، لا سيما وأنها رفض عرض فنية، أمرٌ عادي، لا يُقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه، لافتة إلى أنها رفضت تجسيد دور والدة محمد رمضان، في أحد المسلسلات التي قامها ببطولتها.