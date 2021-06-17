خالد الجندي: الحمامات ليست بيوت الشياطين

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحمامات ليست بيوت الشياطين، ولكن المقصود ببيت الشياطين هي بيوت الخلاء، وهذا أصبح غير موجود حاليا.. وأن «الشيطان لو دخل الحمامات الحالية هيتسرع من تجهيزها وإحنا لازم نسأل هل الحمامات أماكن نجسة؟ وأعتقد أنها ليست أماكن نجسة ولا أماكن شياطين والشيطان مش ساكن جوه».

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، اليوم الخميس، المذاع على فضائية dmc، أنه يجب أخذ من المذاهب الأربعة والنصوص ما يتناسب مع العصر الحالي وترك ما لا يناسبه، ولا إيقاع الحياة الذي يعيش فيه الأشخاص في الزمن المعاصر.

من جهته أوضح الداعية الإسلامي، رمضان عبدالرازق أنه ليس كل النصوص تتناسب مع العصر الحالي، مؤكدا أنه يجب التعامل مع التراث بمبدأ الانتقاء بأخذ ما يتناسب مع العصر الحالي وترك ما لا يتناسب معنا.

فيما أشار الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز، إلى أن الاجتهاد ليس سلطة تشريعية وغير ملزم، مبينا أنه على الشخص الذي يتبع الإفتاء أن يختار ما يناسبه من رأي الأئمة الأربعة ويمكن أيضا اتباع آراء جديدة إذا كانت في صالح المسلم والمجتمع لأن المسلم عليه أن يختار ما يناسب ظروفه وحياته.