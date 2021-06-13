وفاة الشيخ فكري حسن إسماعيل عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

توفي العالم الجليل الشيخ فكري حسن إسماعيل، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ووكيل أول وزارة الأوقاف سابقا، عن عمر ناهز 86 عاما، قضاها في خدمة القرآن وتعليم طلبة العلم، وشرح الدروس الدينية على القنوات الفضائية .

تشييع جنازة الشيخ فكري حسن إسماعيل في المنوفية

وشيع أهالي قرية زاوية جروان بمركز الباجور، في محافظة المنوفية العالم الجليل الشيخ فكري حسن إسماعيل، إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بالقرية، وسط حالة من الحزن الشديد خيمت علي الجميع، حيث إن الشيخ كان يتردد على القرية بانتظام، فضلا عن خدمة أهالي قرية ومساعدة غير القادرين وغيرها من الأعمال الخيرية.

حزن في قرية جروان بعد تشييع جنازة الشيخ فكري حسن إسماعيل

وقال أيمن الدهشوري أحد أهالي قرية زاوية جروان بالباجور، إن المئات شيعوا جثمان العالم الجليل إلي مثواه الأخير الراحل بعد صلاة المغرب، بعد وصول الجثمان من القاهرة، مضيفا أن جميع أهالي القرية شعروا بالحزن لوفاة العالم الجليل الذي كان مشهود له بالعلم وحسن الخلق ومساعدة الجميع .

مناصب تقلدها الشيخ فكري حسن إسماعيل قبل وفاته

وتقلد الشيخ فكري حسن إسماعيل، العديد من المناصب الإدارية والدعوية بوزارة الأوقاف حتي تولى منصب، وكيل أول وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم، ثم تولي منصب عضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتوفي عن عمر ناهز 86 عاما، قضاها بين طلاب العلم، لتدريس علوم القرآن الكريم وأحكامه.