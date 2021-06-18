«الإسكندرية السينمائي» يكرم الناقدة خيرية البشلاوي في دورته الـ37

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، تكريم الناقدة السينمائية خيرية البشلاوي في الدورة 37، المقرر انعقادها في الفترة من 25 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر 2021، عن تاريخها النقدي.

ومن جانبه، قال الأمير أباظة رئيس المهرجان، إن الناقدة السينمائية خيرية البشلاوي تستحق التكريم لتاريخها النقدي المهم، فهي تملك رصيدًا نقديًا ثريًا، وقادرة على بث الأفكار الإيجابية، وستصدر كتابًا عن تجربتها النقدية يجرى توزيعه في أثناء الدورة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت إدارة المهرجان فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة 37، ويستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع دول البحر المتوسط، حتى 31 يوليو المقبل، عبر الموقع الرسمى للمهرجان لتسجيل الأفلام الطويلة والقصيرة.

وقال الأمير أباظة إن تأخر فتح باب المشاركة هذا العام، بسبب تداعيات فيروس كورونا، ولن يكون له أي تأثير سلبي على عدد الدول المشاركة في المهرجان ولا نوعيات الأفلام، مؤكدا استمرار المهرجان في اتخاذ كل التدابير اللازمة، للحفاظ على صحة الجميع من مشاركين وعاملين، بالتعاون مع الوزارات المعنية والرعاة.