خيرية البشلاوي عن وحيد حامد: كان مشروع فني كبير

نعت الناقد خيرية البشلاوي، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 77 عامًا، داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، بعد أزمة صحية تعرض لها في الآونة الأخيرة.

وقالت الناقدة خيرية البشلاوي، إن مصر فقدت كاتبًا كبيرًا بقيمة وحيد حامد، وسيظل مكانه شاغرًا لسنواتٍ طويلًا، حيث إن الساحة الفنية في الوقت الحالي تفتقر لكُتّاب مُبدعين، رغم القضايا التي تشهدها دول العالم في الوقت الراهن، متابعة: «وحيد حامد كان مُفكرا مبدعا ملتزما بالشعور والفكر والوجدان، وكان يقظًا لما يدور من حوله في هذا العالم بقضاياه وكل ما يهدد حياتنا».

وأضافت خيرية لـ«الوطن»، أن: «وحيد حامد لم يكن كاتبا مُتميزًا فحسب، إنما كان صاحب أفكار وآراء تتوازى بشكلٍ سريع وإيقاع هام مع الذي يُفكر فيه المواطن المصري والعربي بشكلٍ عام، مصر افتقدت مستوى فنيا وتفكيري وكتابيا وإبداعيا أصيلا، فوحيد كان مُنتجًا من أرضٍ مصرية وصاحب فكر ثقافي أصيل».

وتابعت أن: «وحيد حامد كان بمثابة مشروع فني كبير، وخسارته ليست قليلة، لن ننسى مشروعه المُتعلق في مسلسل الجماعة، وإنه كان يُحضر لجزءٍ ثالث منه، فهو كان لديه مشروع عربي ثقافي فكري درامي متكامل، وهو يُفكر بالصورة والتاريخ والسياسة والاجتماع وكذلك موقعنا نحن كمصر بالنسبة للعالم العربي».

وأكدت خيرية البشلاوي، أنّ وحيد حامد كانت لديه قدرة هائلة في تحويل صناعة الترفيه إلى قضية من خلال الإشباع الروحي والمعنوي وتحريك وتحفيز ملكة التفكير عند الجمهور، من خلال أعماله السينمائية.

يذكر أن الكاتب وحيد حامد، كان يعكف على كتابة الجزء الثالث من مسلسل «الجماعة» قبل أن يتعرض لأزمة صحية، وكان من المُفترض أن يُخرجه المخرج محمد ياسين، ويُعرض خارج موسم دراما رمضان 2021، إلا أنّ القدر حال دون ذلك.