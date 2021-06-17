علاج جديد بحقنة واحدة لمرضى السكر.. اعرف التفاصيل كاملة

أنتجت إحدى الشركات الدوائية علاجًا جديدًا بحقنة واحدة لمرضى السكر، وجاء تحت مسمى «تروليسيتي» للمرضى من النوع الثاني، وهو عبارة عن حقنة أسبوعية، تمنح المريض الفرصة في التحكم في مستوى السكر بالدم، وتعمل على حمايته من الكثير من الأضرار الناتجة عن المرض على المدى الطويل، حسبما أكد الدكتور هشام الحفناوي، أستاذ علاج أمراض السكر، والأمين العام للجنة القومية للسكر التابعة لوزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أن هذه الحقن تعتبر نقلة مهمة لعلاج نحو 9 ملايين مريض.

علاج جديد بحقنة واحدة لمرضى السكر

وقالت الشركة المنتجة في بيان لها، إن علاج جديد بحقنة واحدة لمرضى السكر، يعمل على إفراز الأنسولين، ويؤخذ عن طريق الحقن، باستخدام إبرة على هيئة قلم، ويأخذها المريض مرة واحدة في الأسبوع، مؤكدة أن مرض السكر يعد من الأمراض التي تسبب مشكلات في القلب، وأكثر من 25% من أصحاب هذا المرض، يصابون بمشكلات قلبية، وأيضا أمراض اعتلال الكلى الذي يؤدي إلى الفشل الكلوي.

وفي سياق متصل دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة متابعة مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، التي توجد يوميا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، كما طالبت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بفبروس كورونا، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية لأن مناعتهم ضعيفة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد بالزوار لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، أو غيره من الأمراض المعدية، وناشدت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة عدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى والحفاظ علي استقرار المنحني الوبائي.