«الكهرباء»: مليون و450 ألف طلب للتحويل من الممارسة إلى العدادات الكودية

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء: إنه لا يوجد أي قرار لمد فترة تلقي طلبات التحول من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية حاليا، وأنه تم المد أكثر من مرة تسهيلا على المواطنين، مشددًا على أن تقدير الاستهلاك في العدادات الكودية أكثر عدالة، ولكن وجود العدادات الكودية في الوحدة السكنية لا يقنن أوضاعها.

وأضاف «حمزة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «المواجهة»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الخميس، أن العداد «الكودي» لا يحمل اسم صاحبه، ولكنه يحمل رقمًا، وبعد تقنين أوضاع الوحدة السكنية المخالفة يتحول إلى اسم صاحب الوحدة السكنية، موضحا أن عدد الطلبات حتى الآن بلغ نحو مليون و450 ألف طلب من المباني المخالفة، مشيرا إلى أنهم ركبوا حتى الآن 250 ألف عداد ويعملون لاستكمال تركيب العدادات في باقي الطلبات.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، بأن تسجيل الطلب على الموقع الإلكتروني مجانيا، ويجب عليهم وضع رقم هاتفهم، لسهولة الوصول إليهم، وأن بعض المواطنين يقدمون الطلبات عبر مراكز الإنترنت «السايبر»، ويكتبون رقم هاتف المركز نفسه ما يُصعب الوصول إلى أصحابتلك الطلبات.

وأشار إلى أن تركيب العدادات الكودية أمر مفيد للمواطن والدولة، حيث تحصل الدولة على حقها، والمواطن لا يُوضع له مبلغا من المال لم يستهلكه، موضحا أن «الممارسة» عبارة عن قيمة تقديرية للتصالح مع المخالفين الذين سرقوا التيار الكهربائي، لكي لا تحول هذه المخالفة إلى النيابة، وبالتالي القيمة التقديرية قد تكون أكبر من استخدام المواطن أو أقل.

وأوضح متحدث الكهرباء أن حصول المواطن على عداد أمر يفيده في تقنين وحدته السكنية، ويستطيع المواطن التواصل مع الشركة للحصول على خدمات الصيانة والإصلاح.

وشدد على أن التحويل إلى العدادات الكودية، لا يتم إلا لمن يتعاملون بنظام الممارسة.