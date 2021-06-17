وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2021.. كم عدد المتقدمين؟

كشف مصدر مسؤول بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن أن إجمالي عدد المتقدمين لوظائف وزارة الكهرباء 2021 للتعيين بالهيئة وفقا للإعلان رقم 2 بلغ منذ 6 أيام من فتح باب سحب وبيع كراسات الشروط، السبت الماضي حتى ظهر اليوم، 29 ألف و900 متقدم.

وأضاف أن أعداد المتقدمين في اليوم الأول 650، اليوم الثاني 5300، اليوم الثالث 5500، اليوم الرابع 7500، اليوم الخامس 7900، حتى ظهر اليوم وصل العدد إلى 3050 متقدمًا.

زيادة منافذ توزيع سحب وبيع الكراسات لوظائف الكهرباء 2021

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى زيادة عدد منافذ توزيع سحب وبيع الكراسات بمقر الهيئة في «4 طريق النصر- ميدان رابعة العدوية- مدينة نصر بمحافظة القاهرة» مع إضافة 2 موظفين في كل منفذ، وتقسيم المتقدمين طبقًا للتخصصات.

وأكد استمرار الهيئة في فتح باب سحب وبيع كراسات الشروط خلال 3 أسابيع من تاريخ الإعلان في 11 يونيو 2021، على أن يبدأ تقديم الملفات بعد استيفائها بدء من 4 يوليو حتى 4 أغسطس المقبل، عدا أيام الجمعة وإجازة عيد الأضحى المبارك، ولن يتم قبول سحب أو تقديم الملفات التي ترد قبل أو بعد المدد المعلنة.

عدد الوظائف المطلوبة للتعيين في وظائف الكهرباء 2021

وقال المصدر، إن أعداد الوظائف المطلوبة للتعيين وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2021 الخاص بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء يصل إلى 341 وظيفة منهم 300 وظيفه للدرجة الأولى فأقل، و3 رؤساء قطاعات، و3 مديري عموم، و35 وظيفة بالمكافأة الشاملة.

الاختبارات المقررة للمتقدمين بوظائف الكهرباء 2021

وأشار إلى أن اختبارات المؤهلات العليا تتضمن اختبار فني تخصصي علي الحاسب الآلي، ثم اختبار لغة بمعهد اللغات، واختبار سمات شخصية مميكنة، واختبار مواجهة من لجنة عليا، برئاسة رئيس هيئة المحطات النووية، وأعضاء من جهات متنوعة.

الشروط المطلوبة للمتقدمين لوظائف وزارة الكهرباء 2021

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية؛ الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لوظائف الكهرباء 2021، للتعيين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفقا للإعلان رقم 2 وهي كالتالي:

- وظائف الدرجة الأولى لا يزيد السن على 45 عامًا.

- وظائف الدرجة الثانية 40 عامًا.

- الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة لا يزيد السن على 35 عامًا.

- التقدير جيد.

- إجادة الحاسب الآلي.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- استيفاء جميع المتعاقدين للوظائف بالشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة واجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشأن.