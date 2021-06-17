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السيسي: توليد الكهرباء من حق الإثيوبيين لكن مش على حساب الآخرين

السيسي: قضية المياه حياة أو موت بالنسبة لمصر

كتب:

شريف سليمان
11:56 م | الخميس 17 يونيو 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره وامتنانه للعرب، لدورهم في دعم ومساندة مصر في كل ما يؤثر على أمنها القومي، لا سيما في قضية السد الإثيوبي، التي انخرطت مصر من أجلها في مفاوضات مضنية لفترة توشك على تجاوز السنوات العشر مع الجانب الإثيوبي، سعيا للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وأضاف رئيس الجمهورية في كلمته التي نشرتها القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر منصة «يوتيوب»، خلال لقائه مع وزراء ومسؤولي الإعلام العرب: «كل محاولاتنا تم مواجهتها بتعنت من الجانب الإثيوبي، ومع ذلك فإن مصر لا تزال تحاول بذل كل جهدها في الحفاظ على فرص لإيجاد حلول لهذه القضية عبر الحوار والتفاوض».

وأبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفهمه الكامل لحقوق الشعب الإثيوبي في التنمية، موضحًا: «بالنسبة للسد الإثيوبي، من أول لحظة توليت فيها المسؤولية قلت فيها إنني أتفهم التنمية للأشقاء في إثيوبيا ولأي شعب، فمن حق الشعوب أن تعيش وتنمو، لكن وهي بتعمل ده ميكونش على حساب حياة الآخرين».

وتابع: «نتفهم رغبة إثيوبيا في إنتاج طاقة كهربائية، بس تعالوا نعمل اتفاق قانوني ملزم مع السودان، لأن نهر النيل عابر للحدود، ومهم أن يكون الأشقاء متفهمين عدالة القضية، مش بنقول لهم اقفوا معانا عشان احنا مصر وخلاص، لكن إحنا بنقول اقفوا مع مصر عشان عدالة القضية، لأنها قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر».

 

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