إبراهيم عبدالله: موارد الزمالك 350 مليون.. والرواتب 840 مليون سنويا

قال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابقة لإدارة نادي الزمالك، إنه لا يشعر بالغضب من إطلاق اللجنة حملة تناشد الجمهور التبرع للفريق، موضحا: «هذه ليست المرة الأولى التي يحدث شيء كهذا في الزمالك، فقد كانت هناك محاولة لجلال إبراهيم تحت اسم "ناديك يناديك"، لكنها فشلت بسبب بعض أبناء النادي، بالإضافة إلى بعض المنصات الإعلامية التي لا يهمها مصلحة النادي».

وأضاف عبدالله، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «التبرعات من موارد التمويل، وجمهور الزمالك الأصيل تفاعل معها، وفي أقل من 48 ساعة تبرع الجمهور بأكثر من 7 ملايين جنيه، وهو الرقم الذي سمعته فأنا لست مطلعا على الأمر».

وتابع: «الأهلي يتلقى تبرعات من قديم الأزل من رجال الأعمال مثل ياسين منصور والأمير عبدالله الفيصل، والمشكلة الأساسية هي أن اتحاد الكرة لا يضطلع بأعماله الأساسية من تنظيم المسابقة والحفاظ على سعرها».

وحول موارد النادي، أوضح عضو اللجنة التنفيذية السابقة لإدارة نادي الزمالك أنها تتمثل في العضويات والرعاية والمحلات: «لو لمينا الحاجات دي على بعض هتعمل حوالي 350 مليون جنيه أو 375 مليون جنيه، لكن إحنا محتاجين مرتبات 70 مليون جنيه شهريا، أي 840 مليون جنيه سنويا، لذلك فكرنا في تدشين شركة رياضية لكرة القدم لضمان استدامة التمويل».

وكان الزمالك، حقق انتصاراً ساحقاً على حساب نادي أسوان، بثلاثية دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز.