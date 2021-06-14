23 معلومة تجيب عن سؤال.. من هو مالك شقة الزمالك؟

شغل كنز «شقة الزمالك»، الرأي العام خلال الأيام الماضي، بعد العثور على مقتنيات ومجوهرات ثمينة وتحف بأعداد كبيرة داخل الشقة الكائنة في شارع المنصور محمد بالزمالك، وذلك عقب تنفيذ حكم قضائي لصالح خال نجل مالك الشقة المستشار أحمد عبد الفتاح.

وخلال السطور التالية تقدم «الوطن» معلومات عن مالك «شقة الزمالك» كالآتي:

1- هو المستشار أحمد حسن عبد الفتاح,

2 - من مواليد 15 فبراير 1948.

3 - نجل عبد الفتاح باشا حسن وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد عام 1951 في عهد الملك فاروق.

4 - حفيد أحمد باشا علي وزير الحقانية «العدل» ووزير الداخلية ووزير الزراعة والاوقاف في عهد الملك فؤاد الأول.

5 - زوجته هي ابنة محمد حامد محمود وزير الحكم المحلي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

6 - حصل على ليسانس الحقوق عام 1967 من جامعة القاهرة.

7 - عُين بالنيابة العامة في 24 فبراير 1968، وتدرج في الوظائف إلى أن ترقى لوظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة.

8 - سافر إلي باريس في دورة تدريبة لمدة عام لدراسة نظام الأحداث.

9 - عُين في مجلس الدولة في 21 سبتمبر 1974، وظل يتدرج في الوظائف القضائية بمجلس الدولة إلى أن ترقى لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة من 25 يناير 1992.

10- عمل بالمكتب الفني لرئاسة المجلس أكثر من مرة.

11- عمل بإدارة التفيش الفني وقسم التشريع وإدارة الفتوى لوزارة النقل والمواصلات، وإدارة الفتوى لوزارات الثقافة والإعلام والسياحة والطيران.

12- عمل في هيئة مفوضي الدولة ومحكمة القضاء الإداري «الدائرة الأولى» ومحكمة الإدارة العليا «الدائرة الأولى».

13- عمل رئيسًا للمكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

14- عمل بإدارة التشريع المالي بوزارة الخزانة التابعة لمكتب الوزير.

15- اختير عضوًا بجلس إدارة شركة الإسكندرية لتصدير الأقطان.

16- نُدب لعضوية لجنة دراسة وضع أسس إعادة تنظيم فهرس مجموعات أحكام وفتاوى مجلس الدولة.

17- شغل عضوية مجالس التأديب لأعضاء هيئة التدريس بجامعتي المنوفية وطنطا.

18- نُدب للعمل مستشارًا قانونيًا للهيئة العامة للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

19 - أُعير للعمل مستشارًا للشؤون القانونية لسلطنة عمان في عام 1998 لمدة عامين.

20 - أُعير للعمل بدولة الكويت، وعُين مستشارًا بمحكمة التميز بموجب المرسوم الاميري رقم 249 لسنة 2002.

21 - عُين رئيسًا للمكتب الفني للمحكمة الدستورية، ثم ترقى إلى وظيفة وكيل محكمة التمييز في الأول من نوفمبر 2013.

22 - قدم استقالته من مجلس الدولة في 1 أكتوبر 2006، واستمر بالقضاء الكويتي حتى بلوغ السن القانوني لانتهاء الخدمة.

23 - عُين بعد انتهاء الخدمة مستشارًا فنيًا لرئيس المحكمة الدستورية حتى الآن.

نتائج مضبوطات شقة الزمالك

وعقدت، أمس، إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار عمرو ممدوح مؤتمرًا صحفيًا بإحدى قاعات محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بـ«زينهم»، للإعلان عن نتائج الجان الفنية التي تم تشكيلها لفحص المضبوطات التي تم العثور عليها.