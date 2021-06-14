شقة الزمالك.. من كنز مدفون للتشميع والحراسة المشددة

قبل أسبوعين استيقظ الجميع على خبر العثور على كنز داخل إحدى شقق منطقة الزمالك التي عُرفت إعلاميًا باسم «شقة الزمالك»، بعد اكتشاف مقتنيات وأنتيكات ومجوهرات ثمينة بداخلها.

وذلك وفقًا لمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بعد أن ورد إخطار من موظفي تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعد حصول خال نجل صاحب الشقة على حكم وذهب لتنفيذه بفتح الشقة التي يمتلكها المستشار أحمد عبد الفتاح وتم تشميعها والتحفظ على كل ما بداخلها وفرض حراسة مشددة عليها.

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كنز شقة الزمالك

عقب العثور على تحف ولوحات فنية ونياشين وذهب وماس ومحل في الطابق الأسفل للمبنى به أيضًا أنتيكات ومقتنيات ثمينة، تم إخطار وزير العدل، على الفور تم تشكيل 6 لجان لفحص المضبوطات، وفحص أوراق ملكية صاحب الشقة الذي تبين أنه كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة السابق ويعيش حاليًا في دولة الكويت منذ 25 عامًا ويأتي زيارة كل عام لمدة قصيرة.

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل شقة الزمالك

وقررت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار عمرو ممدوح عقد مؤتمر صحفي أمس، بإحدى قاعات محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بـ«زينهم»، للإعلان عما توصلت له بشأن المضبوطات التي تم العثور عليها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 20 الكائن بشارع المنصور محمد.

العثور على ما يقرب من 2000 قطعة أثرية

وتبين وجود عدد كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها داخل الشقة والمحل، وأعدت كل لجنة تقريرًا لإثبات إن كانت هذه المنتقيات أثرية أم لا ومشروعية الاحتفاظ بها وتبين وجود عدد 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي، وغيرها من المضبوطات غير المشروعة.

التحفظ على شقة الزمالك واستمرار الحراسة

وأبلغت إدارة التنفيذ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على الشقة والمحل واستمرار الحراسة المشددة عليهما.

رد مالك شقة الزمالك على بيان المحكمة

وبعدها بساعات قليلة أصدر مكتب خالد أبو بكر، محامي المستشار أحمد عبد الفتاح، مالك «شقة الزمالك»، بيانًا، ردًا على ما أعلنته إدارة التنفيذ، وجاء فيه: «تحوي الشقة مقتنيات تم توارث معظمها من الأسرة والباقي بطريقة الشراء منذ الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وهي مقتنيات لم يفرط فيها صاحبها ولم يقم بالإتجار فيها بل ظل محتفظًا بها داخل البلاد، وهذه المقتنيات لا يشكل الاحتفاظ بها على حد علم صاحبها فعلاً مؤثمًا في ذاته».

وأضاف البيان: «المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة معظمها متوارثة من الأسرة، الباقي بطريق الشراء وحيازتها مشروعة ومهما بلغ ثمنها فهي ملكية خاصة وهي مشتراه من زمن بعيد».

تضامن 14 قاضيا مع مالك شقة الزمالك

بالتزامن مع المؤتمر الصحفي وقَّع 14 قاضيا مصريا بالكويت على شهادة تُفيد بنزاهة المستشار أحمد عبدالفتاح، مالك الشقة، وجاء في نص الشهادة: «ونحن نكتب هذه السطور فإنما نشهد بالحق، ونحن من نحكم به بأن المستشار الفاضل الجليل أحمد عبدالفتاح حسن، وهو قامة قانونية ودستورية كبيرة، يجب أن تفخر بلاده به، وبل تفخر به كل الدول العربية التي عمل بها».