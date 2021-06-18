إبراهيم عبدالله: الأهلي ممكن يفلس خلال 5 سنين.. ولو الزمالك طلبني هرجع

انتقد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابقة لإدارة نادي الزمالك، النادي الأهلي، قائلا: «مينفعش النادي بتاعي يبقى عنده 4 فروع، اشتراكاتهم بتجيب 800 مليون جنيه في السنة، وأصرفهم على فرقة الكرة وتبقى خسرانة».

وأضاف عبدالله، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «في نادي الزمالك لدينا فرع واحد يدر أرباحا بـ204 ملايين جنيه سنويا، وهو أعلى مورد دخل للزمالك، يليه عقد الرعاية بـ121 مليون جنيه، أما الجمهور فقد تبرع للنادي بأكثر من 7 ملايين جنيه في 48 ساعة».

وتابع: «أتمنى أن تفوز مصر بكأس العالم، لكن لا يمكننا أن نتخيل أن يحدث هذا الأمر في ظل طريقة الإدارة الحالية للكرة المصرية، ولو استمرت صناعة كرة القدم على ما هو عليه، ستفلس جميع الأندية الجماهيرية في فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، الأندية الجماهيرية هتفلس بما فيها الأهلي».

وأكد أنه لم يندم على تجربة نادي الزمالك كونه من أبناء النادي، إذ اختير لتولي المسؤولية في فترة عصيبة، وأدت اللجنة ما عليها، إلا أنها تعرضت لانتقادات كثيرة: «لو الزمالك طلبني هكررها، إحنا مستفدناش أي حاجة من النادي».

وفي سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض المجموعة الأساسية التي لعبت مباراة أسوان الخميس، في الجولة 26 لمسابقة الدوري تدريبات استشفائية اليوم الجمعة بالنادي، على أن يخوض اللاعبون البدلاء والمستبعدون مباراة ودية الجمعة أمام فريق الأمل بالنادي، سعيا وراء تجهيز كل اللاعبين استعدادا للفترة المقبلة، التي تشهد منافسات ببطولتي الدوري والكأس.