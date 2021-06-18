عاجل.. جمهوريون يحققون في رفع الإدارة الأمريكية للعقوبات على إيران

قالت موقع «واشنطن فري بيكون» الأمريكي، إن نوابا جمهوريين يحققون حول رفع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العقوبات دون إخطار «الكونجرس»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وطلب جمهوريون، توضيحا من الخارجية بشأن رفع بايدن عقوبات على كيانات مرتبطة بإيران.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، شطبت في وقت سابق من الشهر الجاري، 3 مسؤولين سابقين في الحكومة الإيرانية وشركتين، من قائمة عقوباتها، حيث تم إدراجهما سابقا فيها بسبب دورهم في التجارة النفطية لإيران.

وفي سياق متصل، أبدت «الوكالة الذرية للطاقة الذرية» تخوفها من إزالة إيران المعلومات المسجلة في مواقعها النووية، وقالت: «لم نتلق أي عرض من إيران لتمديد اتفاقية الرقابة الفنية المؤقتة».