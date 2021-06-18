عضو لجنة إدارة الزمالك السابقة: ميزانية النادي مليار جنيه سنويًا

أكد إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية السابقة لإدارة نادي الزمالك، أن حجم سوق الرياضة في مصر 70 مليار جنيه تشمل عقود لاعبين ومصاريفهم ورواتب أجهزة فنية وإداريين وغيرهم، لافتًا إلى أن ميزانية النادي تتجاوز المليار جنيه.

ونفى عبدالله خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» ما تردد عن وجود إداري مسؤول عن إجراءات عقد مصطفى محمد، وفي نفس الوقت يعمل وكيلًا له، لافتًا إلى أن هذا المسؤول الإداري لم يكن وكيلًا عن مصطفى محمد ولكنه كان وكيلًا عن لاعب آخر، مشيرًا إلى أنه طالب بإحالته للتحقيق بسبب وقائع أخرى ومجلس الإدارة رفض إحالته للتحقيق.

وأشار إلى أن مصطفى محمد تلقى عروضا بالاحتراف قبل وصول مجلس الإدارة السابق، خاصة وأن سنه كان صغيرًا حيث كان عمره 24 عاما وأنه كان يرى فرصته في الاحتراف باعتبارها الفرصة الأخيرة.

وأكد أن مجلس الإدارة وافق على إعارته لنادي جلطة سراي التركي لمدة عام «موسم ونصف» مقابل 2 مليون دولار وأن اللاعب مارس ضغوطًا على الإدارة وأنه فقد تركيزه في الملعب بسبب تفكيره الدائم في الاحتراف.

وأوضح عبدالله أنهم تعرضوا لهجوم من مشجعي نادي الزمالك، لافتًا إلى أن مصطفى محمد عقده سارٍ مع نادي الزمالك حتى عام 2024 وأن ذلك طبقًا للعقد الرسمي المعتمد من اتحاد الكرة والذي حصل بناء عليه النادي على بطاقة اللاعب الدولية.