إصابة 6 في حادث انقلاب «ميكروباص» بأسيوط (صور)

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية العقال القبلي بمركز البداري بمحافظة أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي.

كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية العقال القبلي بدائرة المركز، وأسفر الحادث عن وقوع مصابين.

وانتقل فريق من مباحث المركز وسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص رقم «3829 ى ع ا»، وذلك امام قرية العقال القبلي بدائرة المركز.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق من مباحث المركز، عن أن سبب الحادث السرعة الزائدة، وأسفر عن إصابة كل من؛ «علاء.ا.ع» 15 عامًا، «عصمت.ع.م» 60 عامًا، «حسن.ا.ع» 25 عامًا، «مروة.أ.ق» 23 عامًا، «إخلاص.ع.ع» 23 عامًا، و«مدحت.م.ع» 20 عامًا، وجميعهم مقيمين بمركز البداري.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث، وإخلاء الطريق للمارة، ولا يوجد خسائر في المال العام، وجرى تحرير المحضر اللازم، وجارِ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.