8 صور للفتيات من الخلف.. حكاية موظف الجمارك من المطار إلى السجن

«كنت واقفة في المطار في ممر خروج الشنط وواحد صورني من الخلف».. ببكاء هيستيري أطلت بسمة بشاي على الجمهور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تروي تفاصل ما تعرضت له من تحرش في مطار القاهرة الدولي؛ لتنقلب السوشيال ميديا والرأي العام رأسًا على عقب ضد التحرش، وتصبح «فتاة المطار» حديث العالم العربي.

8 صور التقطها موظف الجمارك في مطار القاهرة بـ«متحرش المطار» كانت كفيلة بتغيير برنامج حياته اليومي إلى وضع درامي لا يتخيله أي إنسان، صور تتضمن محتوى غير أخلاقي وصفته النيابة العامة في التحقيقات بأنه يرغب من خلاله في «منفعة جنسية».

التقط الشاب الثلاثيني مجموعة من الصور للفتيات من الخلف، كانت تظهر مواضع حساسة من الجسد، تصرفات الشاب كشفت عن نيته غير السوية في التلصص على الفتيات بتلك الطريقة الفجة، ضاربًا بكل الآداب العامة وضوابط عمه عرض الحائط.

حركة مريبة كشفت المتهم

حركة الشاب المربية كشفت أمام البلوجر بسمة بشاي وقت عودتها مع أسرتها وأصدقائها على الرحلة القادمة من بيروت، فتصرفت بجدية مع الشاب وأسرعت نحوه وأمسكت بهاتفه فارتبك الشاب ولم يستطع أن يقدم جوابًا مقنعًا بقوله لها: «نتي مالك ومال تليفوني كده غلط»، وأمام إصرار زوج الفتاة وصديقه اللذين نجحا في السيطرة على الهاتف وشاهدا عليه صورًا للفتاة من الخلف، وحضرت الشرطة على إثر هذا الخلاف وتم اصطحاب الطرفين داخل إحدى الغرفة وبفحص هاتف المتهم تكشفت الجريمة.

صور مثيرة

مجموعة من الصور المثيرة للفتيات من الخلف كانت على هاتف الموظف الذي برر تلك الصور بقوله: «يا باشا الدنيا زحام وكنت بصور عشان أبعت الصور للمسولين لحل تلك المشكلة»، لم يكن تلك التبرير مجديدًا لأن الضباط يعرفون أنه موظف في إدارة الجمارك بمطار القاهرة وليس من مهام عمله تصوير الركاب أو متعلقاتهم فتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة متلبسًا بالجريمة.

السجن 3 سنوات

6 ساعات انتهت فيها التحقيقات إلى إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة التحرش بالفتيات وحددت نيابة النزهة جلسة اليوم لمحاكمته، وبخضوع المتهم أمام المحكمة ينتهي الشوط الأول من التحقيقات أمام النيابة حتى ينال المتهم عقابه وفق القانون، وأصدرت المحكمة في أول يوم من المحاكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه.