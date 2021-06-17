«مريض جنس تلصصي».. تحليل سلوك متحرش المطار مصور الفتايات من الخلف

واقعة تحرش جديدة، ولكنها مختلفة عن ما سبقها، حيث اتهمت البلوجر المصرية بسمة بشاي، أحد موظفي مطار القاهرة، بتصويرها من الخلف بهاتفه الشخصي، أثناء وقوفها في طابور استلام الحقائب، خلال عودتها من بيروت، وبعد ملاحظة أصدقائها طلبوا منه رؤوية الهاتف ولكنه رفض، ما دفعهم إلى استدعاء الأمن، وبعد فحص الهاتف تبين تصويره لأكثر من فتاة بنفس الطريقة.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على موظف المطار، وبعد التحقيقات، وسماع الأقوال، وفحص الهاتف الشخصي له، قررت النيابة العامة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تصوير الفتيات من الخلف بدون رغبتهن.

طبيب نفسي: موظف مطار القاهرة مريض بالجنس التلصصي

وأثار سلوك موظف المطار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ويفسره الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أنه يعاني من «الجنس التلصصي»، وهو يعد انحراف سلوكي قهري، من بين 15 انحرافا جنسيا متعارف عليها في الطب النفسي، حيث يستمتع صاحبه برؤية الآخرين عرايا، أو أثناء ممارستهم العلاقة الجنسية، أو النظر إلى مواطن العفة والعورة لدى الآخرين، وذلك من خلال استبراك النظر من خلف الأبواب، أو المنافذ المغلقة، أو استعمال مناظير مكبرة، أو وسائل احتيالية: «من ورا جورنال أو يوطي كأنه بيجيب حاجة ويبص بطرف عينه»، وكذلك التصوير خلسة، أو تركيب الكاميرات السرية في محال الملابس، ومشاهدة الأفلام والمجلات الجنسية.

صفات المتلصص الجنسي

وأضاف «هندي» في حديثه مع «الوطن»، أن الجنس التلصصي نوع من انتهاك خصوصية وعورات الآخرين، وله أنواع أخرى، مثل الاستماع أو التصنت على المحادثات الجنسية الهاتفية، لافتا إلى أن نسبة حدوثه بين الذكور أعلى نسبيًا من الإناث، ولكن الفارق بينهما ليس كبيرًا، وكذلك قد يصاب به المراهق في سن أقل من 15 سنة، وإذا استمر لمدة 6 أشهر أو أكثر يعتبر مؤشرًا أن الشخص مصاب بالجنس التلصصي.

أعراض الجنس التلصصي

وأوضح، أن أصحاب هذا الانحراف يفشلون في الاستثارة الجنسية الطبيعية، ويشعرون بالقلق والتوتر والإخفاق إذا رسبوا في تحقيق ميولهم الجنسي: «لو مالحقش يصور بنت وهى موطية أو جسمها مكشوف»، مضيفًا أنهم غالبًا ما يشعرون بهذا الانحراف تجاه الآخرين في الأماكن العامة، مثل السينمات، المواصلات، الأسواق، الجيران، ولا يسعى المتلصص إلى اتصال جنسي مع الشخص الذي يتابعه، بل يكتفي بالنظر خلسة، ومتعة المشاهدة بالنسبة له.

أسباب الجنس التلصصي

وأشار استشاري الصحة النفسية، إلى أن أسباب ذلك الانحراف قد تحدث للشخص عن طريق الصدفة، خلال رؤيته لأحد ما أثناء تغيير ملابسه، أو كشفه لأحد عوراته، أو أماكن الاستثارة لديه، فيشعر بالاستثارة، ومع تكرار أكثر من موقف مشابه يتوطد لديه هذا السلوك، إلى أن يسعى له بعد ذلك لممارسته، وكذلك قد يكون الشخص ابن لمتلصص جنسي، حيث رأى والده وهو يفعل السلوك نفسه، لافتا إلى أنه ثبت علميًا أن الجنس التلصصي يورث من خلال «التعلم بالمشاهدة».

وذكر، أن المتلصص الجنسي لديه خيالات متكررة وحادة في الاستثارة الجنسية، وهوس التصوير بالهاتف المحمول، ودائم التبرير والمراوغة في أثناء كشفه، لافتا إلى أن علاجه سلوكي وتوجيهي، أو من خلال بعض الأطباء المتخصصين.