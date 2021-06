تفاصيل الغارات الإسرائيلية على غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة (فيديو)

للمرة الثانية منذ انتهاء التصعيد الأخير بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الشهر الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي في ليل الخميس - الجمعة غارات جوية على مواقع لحركة حماس في القطاع الفلسطيني ردا على بالونات حارقة أطلقت منه باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن مقاتلاته الحربية أغارت على مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة ردا على بالونات حارقة أطلقت في وقت سابق، أمس الخميس، من القطاع الخاضع لسيطرة الحركة الإسلامية باتجاه جنوب إسرائيل حيث أشعلت نحو عشرة حرائق.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي فقد استهدفت الغارات ليل الخميس موقعا عسكريا لحركة حماس في مدينة غزة وآخر في خان يونس، جنوب القطاع الفلسطيني، تستخدمه الحركة لإطلاق صواريخ على المدن الإسرائيلية.

Video of an IDF strike toward a Hamas site in northern Gaza this evening. pic.twitter.com/HdhApGtxXx