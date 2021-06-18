تعرف على خطوات الاستعلام عن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي عن خطوات الاستعلام عن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك عبر الموقع الرسمي المُخصص من الوزارة لهذه الخدمات.

هذه هي طريقة الاستعلام عن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر الموقع الخاص بخدمات ذوي القدرات الخاصة، الاستعلام عبر أيقونة خاصة من الموقع، عن موقف بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال إدخال الرقم القومي للبطاقة الشخصية للشخص صاحب الطلب، الذي تم تسجيله على الموقع، وسيظهر لك هل صدرت موافقة الوزارة على إصدار البطاقة أو ما زال الطلب قيد الدراسة، أو تم رفض الطلب لعدم استيفاء الشروط وانطباقها.

«التضامن» تعلن خطوات وأوراق إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر عدة خطوات التسجيل في منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة، وجاءت كالآتي:

- تسجيل الطلب من على الموقع المخصص، مع التعهد من أن جميع البيانات التي قمت بملئها صحيحة.

- ملء النموذج بكل البيانات الأساسية مثل الأسم ومحل الإقامة ورقم بطاقة الرقم القومي والوظيفة، بعدها سيتم حفظ الطلب والحصول على رقم الطلب الذي ستقوم باستخدامه لاحقا في الاستعلام عن موقف الطلب.

- بعد نهاية خطوة تسجيل البيانات، ستأتي خطوة ظهور عنوان لأقرب مركز تأهيل الذي سيقوم صاحب الطلب بالخضوع للكشف الوظائفي من خلاله، وتاريخ الكشف، والتحاليل المطلوبة قبل الذهاب لمركز التأهيل.

- بعد الدخول لأيقونة الاستعلام عن رقم الطلب، ووجد صاحب الطلب أنه تم قبول الطلب، يقوم بحجز موعدا من خلال أيقونة الحجز بالبوابة، والتوجه إلى مكتب التأهيل ومعه الأوراق والمستندات لتسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

- بعد تقديم الأوراق، سيتم بناء عليها وبناء على الكشف الوظائفي الذي خضع له الشخص تحديد درجة ونوع الإعاقة، وعليه تحديد معايير الاستحقاق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.