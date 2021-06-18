حرص طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، على معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، بعد أن أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة اعتمادها رسميًا، وإعلان أسماء الطلاب الأوائل الذين بلغوا 266 طالبًا وطالبة.

3 طرق للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة من خلال 3 طرق، وتستعرض «الوطن» هذه الطرق للطلاب استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها بشكل مستمر على النحو التالي:

موقع مديرية القاهرة نتائج التعليم

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من هنـــــــــــــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة عبر الهاتف

كما يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة من خلال الاتصال من أي تليفون أرضي على رقم 09000100، أو من أي محمول على رقم 5757.

ويمكن للطالب التوجه للمدرسة التابع لها ومعرفة النتيجة الخاصة به.

وأكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أن عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي الذين حصلوا على الدرجات النهائية 266 طالبا وطالبة، موضحة أنّ نسبة النجاح في إدارة السيدة زينب التعليمية بلغت 99.16%، وبلغت نسبة النجاح في إدارة شبرا التعليمية 97.77%، وجاءت نسبة النجاح في إدارة حلوان التعليمية 96.97%.

وشددت المديرية على ضرورة كتابة البيانات صحيحة للحصول على النتيجة صحيحة من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية، كما أوضحت أنّ نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 للفصل الدراسي الثاني هي التي يتم على أساسها تنسيق الطلاب للمرحلة الأعلى.

وأوضحت أن الامتحانات عُقدت ورقيا في المدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية التابعة لها، وجرى توزيع الطلاب على جميع اللجان بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.