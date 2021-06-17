إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة بعد قليل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 بمحافظة القاهرة بعد قليل، من خلال رابط وفرته المحافظة، لدخول الطلاب وأولياء الأمور عليه للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على النتيجة، اعتبارًا من مساء اليوم، عن طريق البوابة الإلكترونية للمحافظة بإدخال رقم الجلوس.

من جانبه اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مساء أمس، نتيجة امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي2020/2021، بنسبة نجاح بلغت 83.9%، وتقدم للامتحان 162293طالبًا وطالبة، حضر منهم 160423، ونجح منهم 134626 طالبًا وطالبة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالي الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية بالشهادة الإعدادية بالقاهرة، بلغ نحو 266 طالبا وطالبة، وتصدرت إدارة السيدة زينب التعليمية أعلى نسب نجاح، بنحو 99.16%، ثم إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح 97.77%، وإدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 96.97 %.

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية

واعتمد محافظ القاهرة، امتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 99.9%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 83.3% والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 66.9 %، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.7% والمكفوفين بنسبة نجاح 67.6 %.

ومن المقرر بدء تظلمات الشهادة الإعدادية، خلال الأسبوع المقبل، ومن ثم يتم حصر المدارس وأعداد الناجحين ودرجاتهم، تمهيدا لإعلان تنسيق المرحلة الثانوية من عام وتجاري وفني وصناعي.