يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس، والذي خصصته مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، حتى يتمكن الطلاب من الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت المديرية أنه تم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل على مستوى جميع الإدارات التعليمية التابعة لها، مؤكدة أن إدارة السيدة زينب ح

صلت على أعلى نسب نجاح، مشيرة إلى أن نسبة النجاح في جميع الإدارات التعليمية بلغت أكثر من 83%، لافته إلى أن الامتحانات عقدت ورقيًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس من 280 درجة

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس من خلال هذا الرابط، أو من الرابط الآخر للمديرية، وكشفت المديرية أن إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية بلغوا نحو 266 طالبا وطالبة، واعتمد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، أمس الخميس، النتيجة.

وتابعت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، بأن نسبة النجاح في إدارة السيدة زينب التعليمية بلغت 99.16%، وبلغت نسبة النجاح في إدارة شبرا التعليمية 97.77%، وجاءت نسبة النجاح في إدارة حلوان التعليمية 96.97%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس يتم على أساسها التنسيق للمرحلة الأعلى

وأشارت المديرية إلى أن نسبة نجاح طلاب الصم وضعاف السمع بلغت نحو 96.7%، وبلغت نسبة نجاح الطلاب المكفوفين 67.6 %، مضيفة أن نسبة نجاح طلاب المدارس الدولية بلغت نحو 99.9%.

وفي سياق منفصل؛ قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن تنسيق الثانوية العامة 2021 بعد الشهادة الإعدادية، سيتم على أساس الدرجات التي حصل عليها الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أن الدرجة العظمى لامتحانات الشهادة الإعدادية هي 280.